Cobre cerró la semana a la baja tras cancelación de conversaciones EU-Irán

El cobre cayó por segunda sesión consecutiva el viernes, cerrando la semana a la baja tras la cancelación de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y el fortalecimiento del dólar.

El contrato de referencia a tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) restó 0.7%, a 13,593.5 dólares por tonelada métrica.

Suiza confirmó que las conversaciones de Estados Unidos con Irán sobre un pacto para poner fin al conflicto de Medio Oriente no se celebrarían el viernes, mientras que los combates se recrudecieron en Líbano antes de que Israel y Hezbolá acordaran un alto al fuego.

La firma previa de un acuerdo de paz había contribuido a impulsar una racha alcista de cuatro días para el cobre, pero el metal acabó cerrando la semana con una caída del 0.8 por ciento.

El índice dólar tocó en la semana su pico de 13 meses, en gran parte gracias a la reunión de la Reserva Federal del miércoles, que aumentó las perspectivas de una subida de tasas de interés antes de fin de año. Un billete verde más fuerte encarece los metales cotizados en la moneda estadounidense para los tenedores de otras divisas.

“Un dólar más fuerte, la renovada preocupación por una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos y la pérdida de confianza tras los repetidos intentos fallidos de mantenerse por encima de los 13,800 dólares (...) todo ello está haciendo que el mercado parezca más pesado”, señaló Sucden Financial en referencia al cobre.

En otros metales básicos, el aluminio mejoró 0.4%, a 3,398 dólares por tonelada; el níquel bajó 1.6%, a 17,555 dólares, tocando su mínimo desde el 10 de junio; el estaño cayó 0.8%, a 53.190 dólares; el zinc restó 2.2%, a 3,558 dólares; y el plomo perdió 1.5%, a 1,953.5 dólares.

Oro volátil

La demanda de oro fue modesta en India la semana pasada, pues los precios cayeron a su nivel más bajo en dos meses y medio y se mantuvieron volátiles, mientras que China, principal consumidor, pasó a comprar con descuento por primera vez desde diciembre. En la semana, los distribuidores en India ofrecieron descuentos de hasta 54 dólares por onza sobre los precios oficiales nacionales, incluyendo 15% de aranceles de importación y 3% de impuestos sobre las ventas, lo que supone un aumento con respecto a los descuentos de hasta 35 dólares de la semana pasada.

“La corrección de precios está ayudando a que los compradores regresen al mercado, pero la excesiva volatilidad está provocando que algunos compradores esperen a que se observe una tendencia de precios más clara”, dijo un joyero de Ahmedabad.

El viernes, el precio del oro en el mercado interno cayó a 146,252 rupias por 10 gramos, el nivel más bajo desde el 2 de abril.

“La demanda de inversión se ha mantenido débil durante las últimas semanas. Sin embargo, los joyeros están mostrando cierto interés en aumentar sus inventarios”, dijo un comerciante de metales preciosos de un banco privado con sede en Mumbai.

Los fondos cotizados en Bolsa (ETF) de oro con respaldo físico de la India registraron en mayo su primera salida neta mensual en un año.