Ante desplome del petróleo, reducen estímulos a gasolina Magna y diésel en México

El gobierno de México recortó los estímulos fiscales a la gasolina Magna y el diésel, luego de que los precios internacionales del petróleo bajaron hasta 8% en la semana por el acuerdo provisional de paz firmado entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

De esa manera, los automovilistas deberán pagar más impuestos por cada litro de combustible a partir de este sábado y hasta el próximo viernes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) que del sábado 20 de junio al viernes 26, los combustibles recibirán los siguientes estímulos fiscales:

• Gasolina Magna: 66.26 centavos por litro, 36 centavos menos que la semana anterior.

• Gasolina premium: sin ningún estímulo, igual que la semana pasada.

• Diésel: 1.54 pesos por litro, 1.34 pesos menos que la semana pasada.

Así, los automovilistas y transportistas deberán pagar las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS):

• Gasolina Magna: 6.04 pesos por litro, 90% de la cuota completa.

• Gasolina premium: 5.66 pesos por litro, 100% de la cuota completa.

• Diésel: 5.83 pesos por litro, 79% de la cuota completa.

Petróleo cayó 8% en la semana

El miércoles pasado, Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo provisional para finalizar su guerra, con un cese al fuego inmediato, y los compromisos de alcanzar un acuerdo definitivo de paz en los próximos 60 días y de mantener abierto el estrecho de Ormuz.

Ello provocó que los precios del petróleo cayeran hasta 8% en la semana que recién terminó, debido a que se espera que el acuerdo permita liberar en los mercados mundiales más de 85 millones de barriles de petróleo que están retenidos en el Golfo Pérsico por la guerra.

Alrededor de 20% del suministro mundial de petróleo transitaba por el estrecho de Ormuz antes del conflicto. Sin embargo, especialistas han advertido que la recuperación de los flujos tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán podría llevar varios meses.

De hecho, los futuros del petróleo Brent subieron al arranque de la sesión del lunes en los mercados asiáticos luego de que las conversaciones entre funcionarios estadounidenses e iraníes comenzaron este fin de semana de manera accidentada.

Además de que el estatus del tránsito por el estrecho de Ormuz aún es incierta, ya que el sábado, Irán anunció que lo cerraría nuevamente debido a los ataques de Israel en el Líbano.

Sin embargo, el ejército estadounidense declaró que el tráfico marítimo continuaba fluyendo y afirmó que Irán “no controla” el estrecho.

¿Qué son los estímulos fiscales?

El gobierno mexicano publica semana a semana en el DOF los porcentajes y montos de estímulo fiscal que otorgará a las gasolinas Magna, premium y diésel, esto a partir del comportamiento de los precios internacionales del petróleo y la gasolina.

El objetivo de los estímulos es amortiguar el impacto que pudiera tener en México un alza súbita en los precios internacionales del petróleo y de la gasolina.

Es por ello que en esta coyuntura de alta volatilidad de los precios del petróleo por la guerra en Irán, el gobierno federal ha tenido que ir modificando semana a semana los estímulos que otorga a las gasolinas y el diésel.

¿A cuánto se vende la gasolina en México?

Durante la última semana, el precio de la gasolina Magna se encareció ligeramente, en tanto que el de la gasolina premium y el del diésel bajaron.

Este domingo, la gasolina Magna o regular se vendía a un precio promedio a nivel nacional de 23.70 pesos por litro, un aumento de dos centavos en comparación con la semana anterior, de acuerdo con datos de la plataforma PETROIntelligence.

Mientras que la gasolina premium o roja estaba a 28.41 pesos por litro, una caída de seis centavos en la semana, y el diésel a 27.14 pesos, un centavo menos que la semana pasada.