Jornada 10 del Mundial 2026 brilló con números históricos

En sus primeros 10 días, la Copa del Mundo 2026 ya firmó números históricos para diversas selecciones. Lo curioso es que cuatro de ellas lo consiguieron durante la misma jornada: Alemania, Curazao, Países Bajos y Japón.

Todo ocurrió el sábado 20 de junio, que marcó el décimo día de actividades del Mundial en Norteamérica con cuatro partidos.

El que más llamó la atención a nivel global fue el de Japón contra Túnez, celebrado en México en el Estadio Monterrey ante un lleno total con 51,243 espectadores.

Fue el partido 1,000 en la historia de las Copas del Mundo y vio a los japoneses brillar con una abultada victoria por 4-0. Se convirtió en la primera selección asiática en ganar un juego centenario (100, 200, 300, etcétera) de la competencia.

“Nos preparamos bien para lo que queríamos hacer y jugamos con agresividad. Muchos aficionados japoneses vinieron a Monterrey, cantaron el himno nacional con nosotros y nos animaron con entusiasmo. Su apoyo fue un gran impulso para nosotros”, describió el director técnico de Japón, Hajime Moriyasu.

En el caso de México, volvió a enmarcar su nombre en la historia de los Mundiales. No sólo fue la sede del partido 1,000, sino que en 1930 protagonizó el primer juego del torneo contra Francia, desde el Estadio Pocitos de Uruguay.

Pero hubo más récords para Japón después de la noche en suelo regio. Uno de los más destacados es que se convirtió en la primera selección asiática en anotar cuatro goles en un partido de Copa del Mundo y en ganar por esa diferencia.

Por otra parte, Moriyasu se consagró como el entrenador con más victorias para Japón en la historia de los Mundiales con tres, añadiendo el 2-1 contra Alemania y también 2-1 contra España en 2022.

“Ganar por semejante diferencia es un gran paso adelante para el futbol japonés. La gente decía que el segundo partido del Mundial sería difícil, pero nos unimos como equipo y cumplimos con nuestro objetivo”, añadió el capitán, Ko Itakura.

Neuer impone orgullo alemán

En cuanto a Alemania, el récord fue protagonizado por Manuel Neuer. Al atajar en la victoria 2-1 sobre Costa de Marfil, se convirtió en el portero con más partidos disputados en la historia de la Copa del Mundo con un total de 21, rompiendo el empate que tenía con el francés Hugo Lloris.

El capitán del Bayern Múnich tiene 40 años y ha participado en las Copas del Mundo 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026 con Alemania. En esta última sorprendió porque salió del retiro.

“No diría que tuvimos suerte, porque nos lo ganamos. Todos nos esforzamos al máximo y realmente merecíamos ganar”, declaró Neuer respecto al triunfo sobre Costa de Marfil, ya que los teutones iban abajo en el marcador hasta el minuto 67.

Otra buena noticia para Alemania es que, gracias a este triunfo, se convirtió en el tercer calificado a la siguiente ronda del Mundial 2026, igual que México y Estados Unidos.

Inercia positiva para Países Bajos

La otra marca que dejó la décima jornada del Mundial son los 14 partidos invictos de Países Bajos, luego de aplastar 5-1 a Suecia.

Ninguna selección había hilvanado tal cantidad de partidos sin perder en los 96 años de historia de las Copas del Mundo, pero el equipo dirigido por Ronald Koeman lo está haciendo luego de iniciar la edición 2026 con empate (2-2) ante Japón y el triunfo ante los suecos.

“Puede que nuestra forma de jugar nos dé confianza. Por supuesto que había mucha presión, sobre todo por el empate en el primer partido, pero ahora estamos un poco más tranquilos. Queda un partido en fase de grupos y podemos aprovechar lo que pasó. Los demás equipos saben que podemos ser peligrosos”, afirmó el entrenador neerlandés, Ronald Koeman.

Países Bajos no ha perdido en Copas del Mundo desde la final contra España en 2010, ya que las derrotas en penales se contabilizan como empates para la FIFA.

El récord anterior, de 13 partidos sin perder, correspondía a Brasil entre las Copas del Mundo de Suecia 1958 e Inglaterra 1966.

El primer punto de Curazao

Y el último dato a destacar fue el primer punto de Curazao en la historia de los Mundiales. La isla caribeña está debutando en el torneo en esta edición y arrancó siendo masacrado 1-7 por Alemania, pero dio vuelta a la página rápidamente para empatar 0-0 con Ecuador.

El héroe del punto histórico fue el portero, Eloy Room, quien realizó 16 atajadas y fue condecorado como Jugador Superior del Partido.

Según datos de la FIFA, Room empató el récord de atajadas establecido en Brasil 2014 por Tim Howard, portero de Estados Unidos (contra Bélgica), además de lograr la mayor cantidad para un partido de 90 minutos (no incluyendo tiempos extras).

“Después del partido contra Alemania, queríamos mostrarle al mundo quiénes somos. Creo que les dimos una muestra de lo que somos capaces. Demostramos que podemos luchar con uñas y dientes, y que también sabemos jugar futbol. Eso es más importante”, dijo Room ante micrófonos de FIFA.

El último partido de fase de grupos de Curazao será este jueves 25 de junio ante Costa de Marfil.