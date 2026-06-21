La Reserva Federal ha sido honesta y estúpida

SAN DIEGO—Si bien los pilotos aprenden a confiar en los instrumentos, los más perspicaces saben que deben asomarse por la ventana de vez en cuando. Durante demasiado tiempo, la Reserva Federal de Estados Unidos se ha comportado como un piloto que se queda mirando sus indicadores y cita la altitud con una precisión de un pie, pero no ve la montaña en el parabrisas. Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Fed, se ha sentado en el asiento del piloto justo cuando los mercados debaten si la política monetaria debe flexibilizarse o endurecerse. Necesitará agilidad mental para tomar decisiones acertadas.

Warsh ha criticado con razón el desempeño pasado de la Reserva Federal. Una generación de estadounidenses se ha vuelto cínica respecto a los expertos económicos, y no se les puede culpar, dados todos los errores y burbujas que han sufrido: el estallido de la burbuja tecnológica en 2001, la crisis financiera de 2008 y el repunte inflacionario posterior a la COVID-19. El expresidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la administración del presidente Biden aseguraron erróneamente a los estadounidenses que el reciente repunte inflacionario era “transitorio”, a pesar de que todo, desde las hamburguesas hasta los seguros y los alquileres, de repente parecía tener precios exorbitantes. Con los precios de la cerveza aumentando más del 20% entre 2020 y 2026, el ciudadano común se convierte en un ciudadano común.

Sería fácil —y un error— caer en el cinismo y culpar de los errores de la Reserva Federal a burócratas corruptos, conspiraciones imaginarias o los planos de construcción guardados en el maletín de Powell. No necesitamos un escuadrón de peritos contables rebuscando en archivadores para descubrir la verdad: la Reserva Federal ha sido honesta y, a la vez, inepta.

La buena noticia es que puede mejorar. Comencemos por observar el mapa regional de la Reserva Federal , que ilustra de inmediato un problema. Creado en 1913, parece un dibujo hecho a mano por los exploradores estadounidenses del siglo XIX, Lewis y Clark, junto a una fogata y una olla de frijoles. Para supervisar un país tan grande como Estados Unidos, la Reserva Federal cuenta con tan solo 12 distritos, con dos bancos regionales completos ubicados en Misuri.

El sur de California, por sí solo, es una puerta de entrada global, una capital del entretenimiento, un motor de la biotecnología y un laboratorio de inflación inmobiliaria, donde una primera vivienda requiere un ingreso muy elevado. Pero esto es solo una pequeña parte de la cartera de la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, que también incluye empresas tecnológicas emergentes de Silicon Valley, la industria pesquera de Alaska y la isla de Guam, en el Pacífico. A pesar de ello, la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco no tiene mayor influencia que su homóloga en Richmond, Virginia, una potencia en la producción de ostras y cervezas artesanales, y solo tiene derecho a voto en el Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de definir la política monetaria, en años alternos.

La configuración oriental, por su parte, parece un mapa centenario impreso por la extinta compañía ferroviaria Pennsylvania Railroad: Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington y Richmond.

Para combatir la inflación con eficacia, el Congreso debería rediseñar el mapa. Pero eso solo resuelve la mitad del problema geográfico de la Reserva Federal. Los banqueros centrales también deben centrar su atención en Washington y en los programas gubernamentales que impulsan o frenan la economía. A principios de la década de 2000, el Congreso y agencias patrocinadas por el gobierno, como Fannie Mae y Freddie Mac, provocaron una explosión inmobiliaria con su imprudente impulso para aumentar las tasas de propiedad de vivienda. Para 2006, casi una de cada cuatro nuevas hipotecas era de alto riesgo (préstamos con tasas de interés más altas ofrecidos a personas con historiales crediticios riesgosos). La Reserva Federal se mantuvo al margen, observando impasible.

Al igual que los presidentes de la Reserva Federal que lo precedieron, Warsh pasará mucho tiempo en el punto de mira del Congreso. Pero ¿por qué no invertir la situación y que los banqueros centrales interroguen periódicamente a los líderes del Congreso y a los funcionarios de la Casa Blanca sobre las medidas fiscales y regulatorias que ellos mismos, con tanto entusiasmo, avivan las llamas? La política monetaria no es un extintor para los incendios que los políticos fomentan, y alguien debería decirlo bajo juramento.

Por último, la Reserva Federal necesita herramientas más eficaces. He estado siguiendo de cerca la política monetaria desde que me carteaba con Milton Friedman cuando era estudiante de posgrado. Pero Friedman se retiró antes de que la IA, las stablecoins y Taylor Swift lanzaran una gira de conciertos que recaudaría más que el PIB de docenas de países. Muchos de los indicadores favoritos de la Reserva Federal, como los saldos bancarios y las solicitudes de subsidio por desempleo, son indicadores rezagados que ya no reflejan la realidad completa. Basta con ver la rapidez con la que el teletrabajo transformó el mercado inmobiliario comercial y los patrones migratorios.

La economía colaborativa representa un importante shock en la oferta que pone en marcha recursos ociosos. Una habitación vacía se convierte en un Airbnb, un coche aparcado en un garaje renace como Uber, y una enfermera jubilada se dedica a administrar inyecciones de bótox. Esta economía se sustenta en empresas como Stripe, PayPal y Shopify, que ofrecen a la Reserva Federal indicios sobre el futuro.

Warsh hereda una Reserva Federal con una sede casi renovada, muchísimos datos en tiempo real y un historial bastante lamentable. La buena noticia es que las instituciones, como los pilotos, pueden mejorar. Pero no hay tiempo que perder. Warsh debería presionar al Congreso para modernizar el mapa, perfeccionar las herramientas de la Reserva Federal y recordar a los políticos que la política monetaria no es un extintor para combatir sus propios incendios. Si lo consigue, el ciudadano de a pie podría volver a permitirse esa sexta lata de cerveza, y tal vez incluso dar la entrada para una casa.

El autor

Todd G. Buchholz, exdirector de política económica de la Casa Blanca durante la presidencia de George H. W. Bush y director gerente del fondo de cobertura Tiger; autor de New Ideas from Dead Economists (Plume, 2021), The Price of Prosperity (Harper, 2016) y coautor del musical Glory Ride.

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