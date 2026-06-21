La UE no debería contraer nueva deuda: F. Merz

Friedrich Merz, canciller de Alemania, reiteró su oposición a un mayor endeudamiento conjunto de los países de la Unión Europea (UE), mientras los líderes iniciaban una batalla de seis meses para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto del bloque para el periodo 2028-2034.

El líder de los llamados países “frugales” –los que se oponen a un aumento del gasto propuesto– advirtió, a su llegada a la cumbre de Bruselas, que la UE “no debe endeudarse aún más”, y afirmó: “No debemos hacerlo”.

La Comisión Europea propuso en julio pasado un plan de gasto de dos billones de euros para un periodo de siete años destinado al bloque, cifra que los “frugales” calificaron inmediatamente de excesiva.

En el bando contrario, Francia aboga por un gasto ambicioso, en un momento en que el bloque lucha por alcanzar la independencia en los ámbitos de la tecnología y la defensa.