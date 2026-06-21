¿Qué ocurriría si Europa perdiera el acceso a sus datos climáticos?

PARÍS — El pasado octubre, Signe Ratso, subdirectora general de la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, lanzó una seria advertencia durante su intervención en un panel del Parlamento Europeo. “Cuando los conjuntos de datos y las herramientas analíticas cruciales se alojan fuera de la Unión Europea”, explicó, “su acceso, o incluso su contenido, pueden cambiar sin que podamos controlarlo”. En consecuencia, “los valores científicos fundamentales pueden verse comprometidos”.

Las declaraciones de Ratso ponen de relieve uno de los principales problemas a los que se enfrentan los investigadores climáticos europeos. Si bien muchos se centran en las implicaciones de la reacción adversa contra la sostenibilidad para el Pacto Verde Europeo, estas conversaciones —por importantes que sean— pasan por alto el problema menos visible, pero posiblemente más significativo, de la extraterritorialidad de los datos.

La amenaza es sutil. Estados Unidos ha promulgado leyes que le otorgan un control efectivo sobre los datos y la infraestructura digital, independientemente de su ubicación. Esto sugiere una expansión gradual del Reglamento de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) de EU, que regula la exportación de tecnologías militares y datos técnicos, al ámbito civil. Dichos instrumentos permiten a EU ejercer presión al imponer la trazabilidad y el monitoreo del uso final en campos sensibles como la investigación climática y los sistemas digitales. En lugar de instituir prohibiciones directas, los responsables políticos estadounidenses pueden influir discretamente en qué se estudia y cómo.

La UE parece estar bien preparada para contrarrestar esta amenaza. El Reglamento General de Protección de Datos, la Ley de Datos, la Ley de IA y, próximamente, la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, tienen como objetivo defender la soberanía digital del bloque. Sin embargo, la sólida estructura regulatoria europea presenta una debilidad fundamental: una excesiva dependencia de infraestructuras y conjuntos de datos controlados por entidades extranjeras. Igualmente preocupante es el excesivo enfoque de Europa en el cumplimiento normativo, en lugar de la implementación operativa, y la insuficiencia de pruebas en entornos reales sobre la gobernanza del uso, especialmente en el ámbito de la IA.

En la última década, por ejemplo, la proporción de conjuntos de datos y modelos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y climáticos que pertenecen o están controlados por agentes no pertenecientes a la UE ha crecido de forma constante. Actualmente, según la Cartografía de Datos ESG de la Fundación PARC , más del 80% del volumen de datos ESG utilizados en la UE se incluye en esta categoría.

Esta concentración de control genera una asimetría. Europa dicta las normas, como la Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa y el Reglamento sobre divulgación de información financiera sostenible, que generan enormes cantidades de datos: información corporativa, taxonomías verdes, análisis de riesgos climáticos, planes de descarbonización y políticas de transición justa. Sin embargo, las herramientas analíticas que transforman estos datos en poder son, en su inmensa mayoría, de origen no europeo.

Lo que hace que esta asimetría sea particularmente preocupante es su efecto acumulativo. Los datos brutos alimentan modelos que mejoran con la escala, y los sistemas más avanzados se vuelven cada vez más dominantes y difíciles de reemplazar. Con el tiempo, esta dinámica podría generar en Europa una dependencia de la infraestructura de propiedad extranjera que captura el valor económico de los datos ESG. Esta concentración de la propiedad no solo representa un riesgo para la soberanía, sino también una trampa para la competitividad.

La IA está acelerando el proceso. Si bien la trazabilidad de los datos de entrenamiento —junto con la documentación y la auditabilidad— es un requisito previo para que la IA acceda a los mercados de la UE, en la práctica no siempre funciona así, sobre todo porque los plazos de cumplimiento aún están lejos. Y aunque es concebible que los grandes modelos de lenguaje puedan actuar como salvaguardas eficaces contra las narrativas escépticas del cambio climático en las redes sociales, suelen mostrar sesgos de complacencia regresiva y, en algunos casos, repiten falsedades. Un estudio de PARC revela una brecha significativa entre Grok y DeepSeek en cuanto a la difusión de desinformación climática.

Los esfuerzos por hacer que estos datos sean accesibles al público no han alcanzado su máximo potencial. La plataforma Net-Zero Data Public Utility (ahora llamada Climate Data Utility), lanzada en 2022 para crear un repositorio centralizado y abierto de datos relacionados con la transición climática de empresas de todo el mundo, se ha estancado. Del mismo modo, el alcance del Punto Único de Acceso Europeo , que se prevé que entre en funcionamiento en 2027, se ha reducido en medio de una campaña de simplificación.

La transición verde de Europa se sustenta en una infraestructura informativa que no controla. En febrero, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, solicitó a la Agencia Internacional de Energía que abandonara sus escenarios climáticos, considerados durante mucho tiempo el referente mundial para las vías de descarbonización y lo más parecido a un plan de acción global para alcanzar las cero emisiones netas. Este episodio pone de manifiesto lo controvertida que puede llegar a ser una teoría del cambio consensuada. Lo que está en juego va más allá de la ejecución de políticas específicas; toda la agenda climática de la UE, e incluso sus valores fundamentales, podrían verse amenazados.

Por supuesto, la solución no es la autarquía digital. En lugar de aislarse del resto del mundo, Europa debe promover la libertad de elección. Como dejó claro el Parlamento Europeo en su resolución del 22 de enero sobre la soberanía tecnológica europea y la infraestructura digital, el primer paso es identificar las dependencias de la UE. Tras este reto operativo para el bloque, el siguiente paso es desarrollar arquitecturas alternativas: ecosistemas de datos modulares, interoperables y gestionados localmente que garanticen la continuidad para usos científicos e industriales.

La soberanía de los datos es más que un eslogan político; podría determinar la capacidad de Europa para generar su propio conocimiento. Para seguir siendo una fuerza científica e industrial líder en política climática, energías renovables y sostenibilidad, la UE debe garantizar el acceso a los datos y análisis subyacentes. Esto exige tomar en serio la advertencia de Ratso.

El autor

Bertrand Badré, exdirector gerente del Banco Mundial, es presidente del Consejo Asesor del Sindicato del Proyecto, director ejecutivo y fundador de Blue like an Orange Sustainable Capital, y autor de ¿Pueden las finanzas salvar al mundo? (Berrett-Koehler, 2018).

El autor

Stéphane Voisin es director de la Fundación PARC en el Instituto Louis Bachelier.

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