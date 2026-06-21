Regulador bancario de Canadá reduce requisitos de capital para grandes bancos

El regulador bancario de Canadá redujo los requisitos de capital para los bancos más grandes del país por primera vez en tres años, una medida que les permitirá conceder más préstamos en un momento en que el gobierno busca impulsar la inversión en Inteligencia Artificial, recursos y otros ámbitos, en un contexto de incertidumbre comercial y geopolítica.

La Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras (OSFI, por su sigla en inglés), encargada de supervisar a los bancos para garantizar la estabilidad financiera, redujo el colchón de estabilidad nacional (DSB) de 3.5 a 3.0 por ciento.

Los cambios en el DSB –el capital adicional que los seis principales bancos del país deben reservar para absorber pérdidas en situaciones de tensión financiera– son aplicables a Royal Bank of Canada, TD Bank, BMO, Bank of Nova Scotia, CIBC y National Bank of Canada, y entran en vigor de forma inmediata, según ha informado la OSFI.

La decisión de reducir el DSB tras tres años se basa en la “extraordinaria capacidad de absorción de pérdidas” de los bancos ante diversos riesgos, según la OSFI, y liberará cientos de miles de millones de dólares canadienses para la concesión de préstamos. Los bancos podrían destinar capital de forma más agresiva y contribuir a impulsar la economía canadiense en un momento de incertidumbre global relacionada con las negociaciones comerciales con Estados Unidos, la reestructuración de las cadenas de suministro y la geopolítica de Medio Oriente.

“Las oportunidades están ahí para los bancos y nosotros nos estamos apartando del camino”, afirmó Peter Routledge, superintendente del organismo regulador.

“Lo que hemos hecho es aportar claridad y certeza en materia de capital. Y corresponde a los bancos decidir cómo utilizarlo sin duda, una vía es apoyar el ajuste de la economía canadiense a este nuevo entorno”, señaló Routledge.

El organismo regulador también señaló que, a pesar de los retos, el desempleo, la morosidad de los consumidores y las pérdidas crediticias se han estabilizado en los últimos periodos.