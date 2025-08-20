Jalisco creará solo 20,000 nuevos empleos este año, la cifra más baja en registros de Coparmex

Guadalajara, Jal. Debido a la incertidumbre generada por factores externos como la política arancelaria de Donald Trump, y la falta de certidumbre a la inversión por variables como la reforma judicial, así como los efectos de las reformas legislativas en curso, el sector patronal de Jalisco ajustó a la baja su expectativa de generación de empleo para el presente año.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), anunció que bajó la expectativa de 45,000 a únicamente 20,000 empleos formales para este año, la cifra más baja de generación de empleo desde que el organismo empresarial comenzó a fijar una expectativa anual en el año 2010, y teniendo como única excepción el año 2020 por la pandemia.

"Hay una caída en el ánimo para invertir de hasta 17% en nuestra entidad", afirmó el presidente de Coparmex Jalisco, Raúl Flores López, quien explicó que la incertidumbre global mantiene detenidas las inversiones extranjeras mientras la falta de certidumbre por las reformas laborales, la judicial y la electoral en México, han impactado negativamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

"El T-MEC, el factor Trump, han tenido una afectación sobre las empresas; también continúan siendo una constante los problemas de inseguridad, además de un aumento en los costos operativos, y aquí nos referimos a los aranceles, los costos laborales, la inflación; hemos tenido algunas adecuaciones en materia legislativa (reformas laborales) y también han tenido un impacto en las empresas", detalló el dirigente patronal.

De acuerdo con los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de enero a julio de este 2025, Jalisco generó 13,287 nuevos empleos formales y se ubicó como la sexta entidad con mayor generación de puestos de trabajo en lo que va del año.

Según Coparmex, el sector más afectado con la baja de empleos en lo que va del año, es la agricultura, mientras que los rubros más estables son comercio, servicios y la industria de la transformación.

Bajan registros patronales

Los factores antes mencionados han afectado también el registro patronal, mismo que evidencia un debilitamiento del tejido empresarial, ya que de julio de 2024 a julio de 2025 en México se han perdido más de 30,000 patrones mientras que en Jalisco la pérdida fue de 2,269, en su mayoría microempresas.

"A partir de 2021 que se dio un repunte después de la pandemia, con el registro de 5,184 patrones, para 2022 se generaron únicamente 2,400, en 2023 fueron 1,847, y a partir del 2024 vemos una reducción donde nada más tenemos 1,619. En el 2025 con datos al 24 de julio, se han perdido 843 puestos patronales", precisó Raúl Flores.

Propuestas Coparmex

El sindicato patronal de Jalisco presentó una serie de propuestas para impulsar la generación de puestos laborales en la entidad. Entre ellas, destaca el impulso a una reforma judicial local y la coordinación policial para fomentar la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho; fortalecer las cadenas de valor y diversificar mercados; impulsar la consolidación de políticas económicas; fortalecer el emprendimiento y a las Pymes, e implementar estrategias de empleabilidad.