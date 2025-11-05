Jalisco busca convencer a EU que México es una economía complementaria: Index

Guadalajara, Jal. El recién instalado Comité Promotor de Inversiones en Jalisco busca fortalecer la participación del estado en la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y a la vez, consolidar una postura común que subraye la complementariedad económica entre México y el vecino país, comentó a El Economista, el presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) Occidente, Guillermo del Río.

"Lo que estamos haciendo es buscar abrir los ojos a la administración Trump y decirle: no somos competidores de ustedes, nosotros somos un complemento; hemos logrado todo esto juntos y de alguna manera tenemos que enfocar esta negociación en ver cómo tenemos más beneficios comunes, cómo homologamos criterios, cómo homologamos sistemas, cómo facilitamos el comercio y traemos más proveeduría a la región. Por ahí va nuestra estrategia", sostuvo.

"Hay muchísima dependencia de la industria americana hacia la mexicana; por cada empleo que hay aquí, hay otro en Estados Unidos; entonces, si aquí perdemos 30,000 empleos, allá también los van a perder e incluso, hasta podrían ser un poco más. Por eso estamos reuniendo información porque con datos podemos decidir mejor", abundó Del Río Ochoa.

Explicó que el Comité Promotor de Inversiones, integrado por empresarios, academia y representantes de los gobiernos estatal y federal, presentará información con rigor técnico para sustentar la posición mexicana en las próximas rondas de negociación del T-MEC en 2026.

Consulta inédita

El comité estatal forma parte de la estrategia nacional impulsada por el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía, que abrió un proceso de consulta inédito en el contexto de la próxima renegociación del T-MEC.

Jalisco definió cuatro sectores clave para el análisis y recopilación de información: Alimentos y bebidas; Moda, que abarca textil, vestido, joyería y calzado; Muebles, incluyendo madera, textil y fabricación; así como Alta tecnología, que agrupa las industrias electrónica y automotriz.

Con este esfuerzo conjunto, Jalisco busca aportar evidencia y propuestas que refuercen la idea de que la integración económica entre México y Estados Unidos es esencial para la competitividad de toda la región norteamericana.