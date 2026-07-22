Zenfi: la app que te ayuda a entender tu reporte de buró

Para millones de mexicanos, “estar en buró” es una mala noticia, cuando en realidad cualquiera que haya tenido una tarjeta, un crédito o un plan de telefonía está en Buró de Crédito, y eso no necesariamente es negativo. El problema no es estar ahí, sino no saber qué dice tu historial ni cómo leerlo. Ahí entra Zenfi.

Esta app gratuita te permite consultar y comprender información clave de tu reporte de Buró de Crédito, como cuántos créditos tienes, qué tan puntual eres con tus pagos, qué porcentaje de tus líneas de crédito utilizas y quién ha consultado tu información.

Además, te muestra tu BC Score, el puntaje que toman en cuenta las financieras para decidir si te autorizan o rechazan un crédito o una tarjeta.

El valor agregado de Zenfi es que te comparte recomendaciones personalizadas para mejorar tu score de crédito, señalándote puntualmente qué haces bien y qué puedes corregir.

A esto se suman alertas gratuitas que te avisan de nuevas consultas, cambios en tus datos o movimientos inusuales para identificar oportunamente un potencial robo de identidad. Y vale aclarar un mito: revisar tu propio reporte desde Zenfi no afecta tu calificación.

El acceso es sencillo y sin costo. Por ley, el Reporte de Crédito Especial es gratis una vez al año en el sitio oficial del buró, mientras que las consultas adicionales suelen tener costo.

Con Zenfi puedes monitorear tu score cada mes y actualizar tu reporte cada cuatro meses, gratis. Solo descargas la app, te registras en cerca de un minuto y consultas tu información, que proviene de Buró de Crédito y Círculo de Crédito.

Descarga Zenfi gratis en Google Play o App Store y consulta tu Buró de Crédito en minutos.

Una plataforma de salud financiera

Aunque el reporte de buró es su puerta de entrada, la app suma otras funciones sin costo: consultar tu situación fiscal ante el SAT, llevar el control de tus gastos, establecer recordatorios de pago y encontrar productos financieros afines a tu perfil.

En términos de seguridad, los datos viajan cifrados y no se comparten sin tu autorización. La confianza se refleja en sus números: más de un millón de descargas, más de 1.5 millones de usuarios y 4.9 estrellas en Google Play y App Store.

Entender tu reporte de buró es el primer paso para tomar mejores decisiones, acceder a condiciones de crédito más favorables y proteger tu identidad.