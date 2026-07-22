La UE autoriza con condiciones la compra de Warner Bros Discovery por Paramount Skydance

La Unión Europea autorizó este miércoles con condiciones la adquisición del estudio de Hollywood Warner Bros Discovery (WBD) por parte del conglomerado estadounidense Paramount Skydance, un importante paso regulatorio para esta operación de gran envergadura.

Esta adquisición, que valora WBD en unos 110,000 millones de dólares, incluida la deuda, recibió el visto bueno de Bruselas gracias a los compromisos del comprador para preservar la competencia en el mercado europeo del cine.

Paramount prometió retirarse, en un plazo de trece meses tras la adquisición, de la sociedad de distribución internacional de películas UIP.

El grupo posee conjuntamente con su competidor Universal Pictures esta distribuidora cinematográfica con sede en Londres, lo que suscitaba inquietud entre los exhibidores de cine.

Al otorgar a UIP la distribución de las películas producidas por Warner, además de las de Paramount y Universal, la adquisición "habría dado lugar a unas condiciones de distribución y alquiler menos favorables para los operadores de salas de cine, en perjuicio de los consumidores", explicó la Comisión.

Sin embargo, la retirada anunciada de Paramount, acompañada de otras concesiones —como el compromiso de no volver a asociarse con Universal durante diez años—, permitió disipar las preocupaciones del Ejecutivo europeo.

"Estos compromisos resuelven plenamente los problemas de competencia detectados por la Comisión, al garantizar que las películas del grupo resultante de la fusión no se distribuirán conjuntamente con las de Universal o Disney", subrayó la Comisión Europea.

Esta autorización constituye una etapa clave para una operación que debe dar lugar a un nuevo gigante estadounidense de los medios de comunicación.

Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya había dado luz verde a esta operación.

No obstante, sigue pendiente de la autorización del Reino Unido, que podría resultar más difícil de obtener.

La operación permitiría a la familia Ellison, propietaria de Paramount Skydance y cercana a Donald Trump, controlar dos cadenas de información, CBS News y CNN, dos grandes estudios cinematográficos, Paramount Pictures y Warner Bros, así como dos plataformas de streaming, Paramount+ y HBO Max.