Hidalgo incorpora siete municipios a la Zona Metropolitana del Valle de México

Hidalgo incorporó siete municipios a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con lo que suman ocho demarcaciones de la entidad dentro de esta región, con el objetivo de impulsar el desarrollo regional ordenado y garantizar el bienestar integral de las familias, informó el gobierno estatal.

Tras la aprobación del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México durante la Primera Sesión Ordinaria 2026, Villa de Tezontepec, Tolcayuca, Tula de Allende, Tepeji del Río de Ocampo, Atitalaquia, Tlaxcoapan y Atotonilco de Tula se integraron a la ZMVM, junto con Tizayuca, que ya formaba parte de esta zona.

El gobernador Julio Menchaca Salazar destacó que, en casi cuatro años de su administración, se han invertido más de 25,000 millones de pesos en obra pública y captado 125,000 millones de pesos en inversión privada, lo que, dijo, ha permitido la generación de 163,000 empleos, además de fortalecer la vinculación entre los sectores académico y productivo.

El mandatario agregó que desde el 2018, Hidalgo participa en proyectos estratégicos como el tren de pasajeros AIFA-Pachuca, el tren México-Querétaro (que tendrá una estación en Tula), el Polo del Bienestar en Zapotlán y el Plan Hídrico del Valle del Mezquital.

En tanto, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México, Edna Elena Vega Rangel, afirmó que la ZMVM es el principal centro económico, social y urbano del país, por lo que era necesario reconfigurarla. Con esta actualización, la zona queda conformada por 59 municipios del Estado de México, uno de Morelos, 16 alcaldías de la Ciudad de México y ocho municipios de Hidalgo.

Durante la sesión se aprobaron por unanimidad ocho acuerdos relacionados con la integración del Consejo de Desarrollo Metropolitano, los convenios de coordinación y los lineamientos operativos, con la participación de las gobernadoras del Estado de México y Morelos, Delfina Gómez Álvarez y Margarita González Saravia Calderón, respectivamente; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina; e Isidoro Pastor Román, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.