Trump Accounts debutó en las celebraciones del Día de la Independencia

Después de meses de fanfarria, la administración del presidente Donald Trump lanzó el sábado su emblemático programa de inversión desde la cuna hasta la edad adulta, Trump Accounts.

Trump Accounts, que proporcionarán a ciudadanos nacidos entre el 2025 y el 2028, una cuenta de inversión financiada por el gobierno de 1,000 dólares sobre la que las familias pueden construir tiene como objetivo promover la inversión y la alfabetización financiera desde una edad temprana.

El programa agrega un nuevo vehículo de ahorro a otros planes de ahorro universitario y cuentas de jubilación fiscalmente eficientes. Algunos críticos han dicho que las cuentas no harán mucho por las familias de bajos ingresos que carecen de un ingreso disponible sustancial para contribuir.

“La contribución federal de 1,000 al nacer ayuda a eliminar la barrera de no tener nada con qué empezar, que históricamente ha sido uno de los mayores obstáculos para ahorrar”, dijo Andy Blocker, director de políticas, regulaciones y relaciones gubernamentales de la firma financiera Edward Jones.

“Si para fin de año más familias tienen una vía clara para empezar a ahorrar e invertir en el futuro financiero de sus hijos, eso es éxito”

Si bien los partidarios han elogiado las Cuentas Trump como una forma de fomentar la inversión desde una edad temprana, algunos expertos en políticas cuestionan si reducirán significativamente las brechas de riqueza, argumentando que los rendimientos dependerán en gran medida de la capacidad de las familias para hacer contribuciones regulares y de décadas de ganancias sostenidas en el mercado.

“Las ayudas gubernamentales tienen un largo historial de no lograr sacar a la gente de la pobreza, y hay pocos motivos para pensar que ésta será diferente”, dijo Adam Michel, director de estudios de política fiscal en el centro de estudios Cato Institute, con sede en Washington.

Agregó que es probable que las contribuciones de contrapartida de los empleadores se concentren en las grandes empresas.