Frontera norte de México y Bajío, referentes de zonas industriales

Querétaro, Qro. La frontera norte de México concentra la mayor demanda de parques industriales y el Bajío se posiciona como la segunda región más importante, compartió la directora de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), Claudia Esteves Cano.

Al hablar de cómo se han forjado las principales zonas industriales del país, destacó la vinculación productiva que existe entre los estados fronterizos y el mercado estadounidense, convirtiendo a esa región como uno de los polos de atracción.

Sin embargo, el crecimiento de la industria automotriz, entre otras ramas, impulsó la expansión de áreas industriales en los estados del Bajío.

"La frontera que tenemos con Estados Unidos que es el mercado más grande del mundo representa per se ya una demanda mayor siempre en los estados fronterizos, ahí nacen los parques industriales en México. (...) Ha crecido mucho el Bajío, incluido Querétaro, es hoy por hoy como región la segunda más importante en ubicación de parques industriales y le sigue la zona centro del país, Ciudad de México, Estado de México y toda esta área metropolitana”, planteó.

Al interior del Bajío, sobresale Querétaro por su participación en las industrias automotriz, aeroespacial y centros de datos.

“Definitivamente el crecimiento del espacio inmobiliario va muy ligado a las cadenas productivas, siempre tenemos mucho automotriz en el Bajío, muchos data centers en Querétaro, mucho aeroespacial en Querétaro, muchos dispositivos médicos en Baja California, por supuesto toda la integración de cadenas textiles y confecciones en la zona de Chihuahua, en fin, está muy ligado a la vocación natural de los estados”, expresó.

En la región sur-sureste, ahondó, Yucatán ha surgido como un hub importante en materia de parques industriales, motivado principalmente por la logística, debido a que el crecimiento de la actividad manufacturera se limita por las condiciones climáticas que requiere una instalación de ese tipo.

“Estos charter que salen del puerto de Yucatán a la costa este de Estados Unidos ha provocado un crecimiento sobre todo en la parte de logística, más que en la parte de manufactura. (…) Nosotros como todos queremos que todo el país prospere y esperamos que el sur-sureste también se vaya integrando poco a poco”, comentó.

De acuerdo con datos de la AMPIP, al corte de junio del 2025, la asociación tiene identificados 477 parques industriales en operación en México: de ellos, 18% están en Nuevo León, 16% en Baja California, 12.4% en Estado de México, 9.7% en Chihuahua, 8.2% en Guanajuato, 6.5% en Jalisco, 5.5% en Querétaro, 4.6% en Coahuila, 4.4% en Tamaulipas, 3.1% en Ciudad de México, entre otras entidades.

La AMPIP también contabiliza 103 parques industriales que están en construcción en el país, en 17 entidades, principalmente en la zonas norte y en entre otras regiones. Hasta noviembre de este año, la asociación contaba con 151 miembros y 477 parques industriales con presencia de sus socios.

Disminuye la demanda

Frente al contexto de incertidumbre que este año provocaron las medidas arancelarias de Estados Unidos, el sector de parques industriales resintió una disminución en la demanda y se han ralentizado algunos proyectos, confirmó la directora de la asociación, al recapitular que el sector venía de periodos atípicos y de alta demanda, debido a los efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la pandemia, así como el repunte del comercio electrónico.

Aunque este año disminuyó la demanda, aclaró que no se registraron cancelaciones de proyectos, pero sí pausas.

De enero a octubre del 2025, estimó, disminuyó 30% el número de empresas que se acercaban a la asociación para solicitar una nave industrial, respecto a enero-diciembre del año pasado, por lo que aún falta conocer el comportamiento del último tramo del 2025.

“Lo cierto es que hoy en día sí vimos una disminución en la demanda como es natural, pero no tuvimos cancelaciones de proyectos, tuvimos proyectos pausados, proyectos que tienen que rehacer sus números derivado de estas condiciones arancelarias, pero no es un tema que hoy nos preocupe como sector, el sector de parques industriales sigue siendo resiliente, (…)(es) la casa de la manufactura y la logística en México”, expuso.

Sin embargo, destacó que hay proyectos de empresas establecidas en el país y que quieren seguir creciendo en el territorio mexicano; agregó que 44% de las empresas que operan dentro de los parques industriales son de origen estadounidense, 26% de origen mexicano y el resto de otros países, lo cual -añadió- demuestra la integración de las cadenas productivas.