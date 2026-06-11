Estados industriales no carburan al inicio del año

Durante el primer bimestre del año, la actividad industrial en México se contrajo debido a que sus motores estatales siguen sin carburar, producto principalmente de la imposición de aranceles sectoriales a las importaciones de Estados Unidos y a la baja en inversión.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la actividad industrial en el país disminuyó 1.2% a tasa anual en los primeros dos meses del 2026.

A nivel estatal, se observó que la producción industrial descendió en 21 de 32 entidades federativas, destacando con las caídas más pronunciadas Quintana Roo (-17.5% anual), Morelos (-9.9%), Coahuila (-9.1%) y Campeche (-8.9 por ciento).

Mientras los mayores ascensos se presentaron en Colima (15.0%), Hidalgo (14.6%), Tamaulipas (12.5%), Chiapas (9.0%) y Sinaloa (6.6 por ciento).

Sin embargo, la preocupación recae en los estados con mayor participación en el Producto Interno Bruto (PIB) de las actividades secundarias del territorio nacional. Éstos son Nuevo León (10.3% del PIB secundario), Estado de México (7.7%), Jalisco (6.6%), Coahuila (5.9%), Guanajuato (5.7%), Baja California (5.1%), Chihuahua (5.0%) y Sonora (4.7 por ciento).

En conjunto, dichos estados, que aportan 51% del PIB industrial de México, mostraron disminuciones anuales en su nivel de producción fabril durante el primer bimestre del año en curso; en otra lectura, Colima, que fue la entidad con el mayor crecimiento, apenas contribuye con 0.4% del PIB secundario.

Para Banco Base, la caída de la actividad industrial en el primer bimestre del 2026 confirma que continúa la debilidad en la industria manufacturera, debido a la imposición de aranceles sectoriales a las importaciones en Estados Unidos, afectando principalmente a la industria automotriz y a la industria siderúrgica.

Así como a la falta de inversión en México (la formación bruta de capital fijó hiló en marzo pasado 19 meses con descensos anuales), ante el deterioro institucional y la pérdida de confianza empresarial.

“Es importante recordar que la actividad industrial muestra un deterioro significativo desde el 2024, por lo que las caídas recientes no solamente son atribuibles a la política comercial proteccionista de Estados Unidos”, detalló el grupo financiero.

Sectores industriales

La actividad industrial se divide en cuatro sectores: industria manufacturera, construcción, minería y generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final.

En el primer bimestre, a nivel nacional, dos sectores registraron crecimientos a tasa anual: minería (0.9%) y construcción (2.4%), mientras que se observaron caídas anuales acumuladas en servicios básicos (-0.4%) y manufactura (-2.6 por ciento).

En manufactura, 24 entidades exhibieron disminuciones anuales en su producción, resaltando Morelos (-12.7%), Coahuila (-11.0%) y Baja California (-8.7%); los mayores ascensos fueron en Tabasco (93.1%) y Puebla (10.9 por ciento).

Para el sector de servicios básicos (energía eléctrica y suministro de agua y de gas natural), 14 estados contrajeron su nivel productivo, enfatizando San Luis Potosí (-18.9%), Coahuila (-12.7%) y Guanajuato (-10.7%); en la cabeza quedaron Campeche (42.3%), Nayarit (29.5%) y Chiapas (25.5 por ciento).

Por su parte, en construcción –industria incentivada por obras dirigidas al Mundial FIFA 2026– 11 subnacionales tuvieron bajas, siendo las más pronunciadas en Campeche (-33.1%), Quintana Roo (-24.6%) y Durango (-21.4%): los líderes fueron Hidalgo (29.7%), Estado de México (29.6%) y Tlaxcala (29.2 por ciento).

En el caso de la minería, 20 entidades presentaron caídas anuales en el primer bimestre del año: en la parte baja se colocaron Guerrero (-30.1%), Quintana Roo (-20.3%) y Jalisco (-18.8%), y en la parte alta, Tamaulipas (112.7%), Estado de México (36.8%) y Chiapas (26.4 por ciento).

Focos rojos

Además, al analizar el comportamiento de los cuatro sectores industriales en las 32 entidades federativas del país, resultó que solamente Chihuahua, Morelos y Sonora mostraron descensos en sus cuatro sectores secundarios.

En tanto, del lado positivo en la actividad fabril de México, Chiapas, Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz fueron los únicos territorios del país con alzas anuales en la producción de sus cuatro sectores industriales.

La caída de la actividad industrial confirma que continúa la debilidad en la industria manufacturera, debido a la imposición de aranceles sectoriales a las importaciones en EU