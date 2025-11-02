¿En qué estados aún aplica el cambio de horario y por qué?

Este 2025, el ajuste de hora estacional aplicará sólo en algunos municipios de la frontera norte del país, y no en la mayoría del territorio, como antes se acostumbraba.

Esto, debido a la reforma en la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la mayoría de la República Mexicana dejó de cambiar el horario, exceptuando las zonas que requieren sincronizarse con Estados Unidos por su actividad económica y geográfica.

Fecha del ajuste y estados donde aplicó

El reloj debió de modificarse en la madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025, en los municipios a donde corresponda, de tal forma que a las 02:00 horas se atrasará a la 01:00, marcando el fin del periodo de horario estacional para las zonas fronterizas.

Para el resto del país ya no se aplica el cambio de hora, pero estas son los estados de la frontera con Estados Unidos y los municipios en donde habrá aplicará:

Baja California: aplica en todos sus municipios.

Chihuahua: los municipios de Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

Coahuila: los municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Nuevo León: sólo el municipio de Anáhuac.

Tamaulipas: los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

El resto de las entidades del país no harán cambios.