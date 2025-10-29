BMV regresa el lunes 3 de noviembre a su horario habitual

A partir del lunes 3 de noviembre la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) volverá a su horario habitual de operaciones, de las 8:30 de la mañana a las 3 de la tarde.

Ello, debido al cambio de horario en Estados Unidos, por el fin del horario de verano.

En un comunicado, el centro bursátil señaló que "en virtud de que el próximo domingo 2 de noviembre del presente año está programado el fin del horario de verano en EU, a partir del lunes 3 de noviembre los horarios de remate en la BMV regresarán al horario habitual a fin de homologarlos con los mercados de Nueva York".

