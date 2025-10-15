Estados Unidos aplicará multa de 5,000 dólares a quienes crucen ilegalmente la frontera

El gobierno de Estados Unidos anunció que impondrá una multa de hasta 5,000 dólares a las personas que sean detenidas al intentar ingresar de manera ilegal al país. La medida, dada a conocer por la Embajada de Estados Unidos en México, forma parte de una estrategia para endurecer las políticas migratorias y disuadir los cruces ilegales en la frontera sur.

La disposición aplicará a toda persona mayor de 14 años detenida por autoridades migratorias, sin importar su nacionalidad. Aunque la embajada no precisó la fecha exacta en que entrará en vigor ni el mecanismo de cobro, sí confirmó que la sanción se aplicará al momento del arresto y que el monto podría aumentar a criterio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Respeta la ley”: campaña informativa de la embajada

El anuncio fue difundido a través de un video en redes sociales, en el que David Arizmendi, vocero de la embajada estadounidense, advirtió sobre las consecuencias legales de cruzar sin documentos, en el marco de la campaña #NiLoIntentes.

La representación diplomática recordó que, además de la sanción económica, las personas detenidas enfrentarán deportación inmediata, procesos judiciales y prohibición de reingreso a territorio estadounidense por varios años.

No es la primera vez que el país vecino difunde mensajes de advertencia sobre los cruces ilegales; en ocasiones anteriores, incluso llegaron a transmitirse en televisión abierta en México.

Penas de cárcel para reincidentes

La embajada estadounidense también reiteró que quienes reingresen ilegalmente tras haber sido deportados pueden ser procesados penalmente y enfrentar penas de prisión de hasta 20 años, dependiendo de su historial migratorio o delictivo:

Hasta 2 años de cárcel por reingreso simple.

Hasta 10 años si el migrante fue deportado tras cometer un delito grave.

Hasta 20 años en casos de reincidencia o violencia.

Parte de una política de “cero tolerancia”

La imposición de multas económicas refuerza la política de “cero tolerancia” impulsada por Washington, que combina sanciones financieras, procesos judiciales acelerados y deportaciones inmediatas.

Aunque las detenciones en la frontera han disminuido en los últimos meses, el gobierno estadounidense sostiene que las medidas punitivas siguen siendo necesarias para mantener el control fronterizo y reducir los riesgos de los cruces irregulares.

La embajada subrayó que esta política aplica sin distinción de nacionalidad y será difundida a través de campañas informativas en español en comunidades migrantes de México, con el objetivo de advertir sobre las consecuencias legales y económicas del cruce ilegal.