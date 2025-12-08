Tren Maya, agroindustria y urbanización deforestan la selva maya

Cancún, QRoo.- El Tren Maya, la actividad agroindustrial y el desarrollo inmobiliario son tres de las principales causas de la deforestación en la península de Yucatán.

Así lo establece un estudio del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, según el cual esta zona presenta una pérdida de 525,102 hectáreas de selva, es decir, un promedio anual 58,345 entre 2016 y 2025.

Las cifras se basan en el Sistema de Información de Cambios de la Cobertura Forestal (SICAMFOR), según el cual en Quintana Roo se estima la tala 112,180 hectáreas en el periodo de referencia.

El estudio denominado “Evaluación de la deforestación en península de Yucatán al 2025” destaca el caso de Othón P. Blanco, con una pérdida neta de 53,800 hectáreas, es decir, casi la mitad de la pérdida total del estado por cambios de uso de suelo por obras del Tren Maya.

Refieren también la inmensa deforestación en el poniente del municipio de Bacalar, a causa de los cultivos agroindustriales vinculados a la expansión menonita.

Sin embargo, es Campeche la entidad que presenta la mayor pérdida, con un total de 231,955 hectáreas en los últimos nueve años, destacando el impacto de Ley de Fomento Agropecuario” en el municipio Calakmul y de nuevo las obras del Tren Maya, como principales factores desencadenantes de la tala de selva.

Aquí destacan además los casos de Pich, Champotón, debido al avance de la agroindustria, en inmediaciones a la reserva natural estatal Balam Kin, así como la deforestación en el municipio Hecelchacan, inmediaciones de Pomuch, por la construcción del megaproyecto Tren Maya y la expansión de la agroindustria.

Por último, en el estado de Yucatán, se reporta una pérdida de cobertura forestal de 180,967 hectáreas. Se destaca el caso de Tizimín por la expansión de la agroindustria; Hunucmá para establecer desarrollos inmobiliarios y mega granjas de cerdos y aves y progreso por urbanización y construcción de infraestructura logística de transporte.

También incluyen a Mérida cuya degradación de su selva se debe al establecimiento de nuevos desarrollos inmobiliarios.

En los tres estado, los procesos de deforestación están vinculados principalmente a la expansión de la ganadería, los cultivos agroindustriales y las obras del Tren Maya.

Especifican que solo entre el 2023 y 2025, la península de Yucatán perdió 123,122 hectáreas de vegetación, equivalente a un promedio anual de 61,561; ese total, 38% de pérdida en Campeche; 37% en Yucatán y 25% en Quintana Roo.

Refieren que lejos de ayudar a recuperar la selva talada, el programa Sembrando Vida, del gobierno federal, está acelerando la deforestación, sobre todo en los municipios de Calakmul, Champotón y Candelaria en Campeche.