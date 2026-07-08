Bolsa mexicana cae por preocupaciones sobre Oriente Medio; acciones de Volaris lideran las pérdidas

Las bolsas de valores de México terminaron con pérdidas marginales la sesión de media semana. Los índices locales cayeron por segundo día seguido, en un mercado que reaccionó a comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la guerra con Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.10% a 66,609.64 puntos, mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cedió 0.10% a 1,341.02 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

El sentimiento de los inversionistas se debilitó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el acuerdo provisional firmado con Irán había llegado ⁠a su ⁠fin. Las bolsas cayeron, mientras que los precios del petróleo se dispararon casi 6 por ciento.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de las acciones de la aerolínea Volaris, con 6.62% a 14.80 pesos, golpeadas por el alza del petróleo que opacó su sólido reporte sobre el tráfico de pasajeros del mes pasado.

"Durante junio, Volaris transportó cerca de 2.7 millones de pasajeros, un crecimiento interanual cercano a +11.2%, siendo su mejor desempeño en los últimos 14 meses", dijeron en una nota Alik García, subdirector de análisis bursátil y Sebastián Martínez, analista de Valmex.