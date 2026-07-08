México y Suiza alistan conversaciones sobre su tratado comercial

Los gobiernos de México y Suiza acordaron iniciar las conversaciones para actualizar su tratado comercial, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum tras reunirse este miércoles con el presidente suizo, Guy Parmelin.

La mandataria federal detalló que la delegación suiza conformada también por empresarios expresó su confianza para realizar nuevas inversiones en diversos sectores estratégicos.

"Constatamos la confianza de empresarios suizos en México y la voluntad de fortalecer inversiones en diversos sectores", dijo a través de su cuenta de la red social X después de la reunión.

Durante el encuentro en Palacio Nacional, Sheinbaum y Parmelin dialogaron también sobre la protección al medio ambiente, el patrimonio cultural, la ciencia y la innovación.

En un mensaje ofrecido después de la reunión, Sheinbaum señaló que el Gobierno de México expuso a la delegación Suiza la agilización de trámites, la certidumbre en la economía nacional y la capacidad de ingenieras e ingenieros en el campo laboral.

Además, destacó que el comercio bilateral ascendió a 4,272 millones de dólares en 2025.

En tanto, el presidente Guy Parmelin agregó que Suiza es el sexto país en volumen de inversión en México.

“Los intercambios económicos y flujos de inversiones entre Suiza y México aumentaron constantemente, lo cual demuestra un interés creciente de nuestras empresas por México.”

Sobre el encuentro, Sheinbaum refirió también que México y Suiza concordaron en la solución pacífica de las controversias. En el caso de nuestro país, se trata de un principio constitucional de política exterior.

La presidenta Sheinbaum resaltó los 80 años de relaciones diplomáticas; en 2027 se cumplen 200 años del primer consulado suizo en México.