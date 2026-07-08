Peso mexicano retrocede por segundo día seguido frente al dólar por nerviosismo sobre Oriente Medio

El peso mexicano se depreció frente al dólar en las operaciones de este miércoles. La divisa local cayó por segunda sesión consecutiva en un mercado preocupado por la guerra en Oriente Medio, tras las nuevas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.5533 unidades por dólar. Comparado con el cierre de 17.5143 de ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda una pérdida de 3.90 centavos, equivalentes a 0.22 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango con un máximo de 17.6446 unidades y un mínimo de 17.4875. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con una canasta de seis monedas de referencia, caía un ligero 0.07% a 100.99 unidades.

"El movimiento de depreciación se da luego de que Trump diera por terminado el cese al fuego en Irán... La primera resistencia clave se ubica en la media móvil de 200 días de 17.74 pesos, con el soporte en 17.50", explicó Juan Carlos Cruz Tapia, CEO de México Financiero.

Trump eleva el nerviosismo

Las divisas emergentes se debilitaron después de que Trump declaró que el memorándum de entendimiento provisional firmado con Irán había llegado ⁠a su ⁠fin. También advirtió sobre la posibilidad de nuevos ataques, reavivando preocupaciones por los precios del petróleo.

El peso cayó de la mano con otras divisas de la región, consideradas activos de riesgo, ante el aumento del nerviosismo en el mercado. El crudo estadounidense de referencia WTI se disparó casi 6% a 74 dólares por barril, tocando un techo de casi dos semanas en 76 dólares.

Sin embargo, el dólar también se debilitó ante sus pares principales como el euro después de esa declaración, ya que los operadores priorizaron la búsqueda de refugio. El Índice Dólar se debilitó tras haber alcanzado un máximo de una semana en el nivel de 101.27 puntos.

"La declaración de Donald Trump, dando por terminada la tregua con Irán, disparó los precios del crudo, provocando una aversión al riesgo global y una salida de capitales hacia activos de refugio", dijo Felipe Mendoza, analista de mercados del broker EBC Financial Group.

Minutas de la Fed

Los operadores también estudiaban el contenido de las minutas de la más reciente reunión de política de la Reserva Federal. Los miembros de Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mostraron una preocupación mayor por la inflación que la expresada anteriormente.

Sin embargo, los funcionarios se mostraron divididos sobre la posibilidad de que las presiones puedan descender por sí solas. La mayoría consideró que era posible pero también se enfatizó que si la inflación continúa elevada podría ser necesario elevar las tasas de interés.

"En general, los participantes consideraron que la información recibida durante el período entre reuniones sugería que los riesgos al alza para la estabilidad ⁠de los precios seguían siendo altos, mientras ⁠que los riesgos para el pleno empleo se moderaron", se indicó en ⁠las minutas.