City Club prevé alta demanda de cenas navideñas pese a retos inflacionarios

Guadalajara, Jal. Pese a los retos inflacionarios derivados del aumento en el precio de los productos básicos para los consumidores, City Club anticipa una fuerte demanda de sus cenas navideñas en su red de 41 tiendas a nivel nacional, comentó a El Economista, Liliana Quintero, Gerente General de esa tienda en Guadalajara.

Con más de 20 años en el mercado y una década de experiencia en la organización de cenas navideñas, City Club espera vender más de 8,000 banquetes en la temporada, especialmente para las fechas del 24 y 31 de diciembre.

“Ya hemos generado ventas y pedidos; esperamos tener una aceptación similar a la de otros estados de la República”, señaló Quintero.

Destacó que aún cuando la cadena está incursionando en Guadalajara, tanto el número de socios como la venta de cenas navideñas que inició el pasado 13 de noviembre, "ha tenido una gran aceptación".

De acuerdo con un análisis realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), la canasta básica alimentaria en México se ha encarecido 4.12% en lo que va de 2025, y tan solo de octubre a noviembre subió 12.21 pesos.

Sin embargo, la estrategia de City Club combina la operación de un área interna de cocina con la oferta de platillos preparados, lo que permite mantener control sobre costos y calidad, un factor clave ante los aumentos recientes en los precios de insumos alimentarios.

Durante la presentación del banquete navideño, la gerente de la tienda en Guadalajara destacó que el paquete navideño para 10 a 12 personas, incluye un platillo principal a elegir entre pavo, pechuga de pavo rellena o corona de costillas de cerdo.

El banquete navideño incluye además siete acompañamientos: pasta tres quesos, crema de nuez, pan brioche espolvoreado con queso parmesano, puré de papa, gravy, bola de queso crema, y tiramisú clásico italiano, por un costo cercano a los 3,000 pesos.