Más de 1,300 agaveros obtienen certificación Agave Responsable Social

Guadalajara, Jal. La marca de certificación Agave Responsable Social (ARS) que ayuda a los productores de agave a vincularse de forma directa con la industria para vender su materia prima sin intermediarios, ha sido entregada a más de 1,300 agaveros, informó el Consejo Regulador del Tequila (CRT).

A un año de su lanzamiento, la certificación ARS ha permitido que los agricultores tradicionales hayan vendido más de 158,000 toneladas de agave directamente a las fábricas tequileras, precisó el responsable de Certificación Agrícola del CRT, Alexis Ávarez.

“Además de reconocer a los agaveros tradicionales, de incentivar la vinculación directa entre productores, y promover la agricultura por contrato, ARS fomenta la profesionalización del sector primario. Recientemente 150 agaveros participaron en un taller sobre agricultura regenerativa, aprendiendo prácticas agrícolas sostenibles que contribuyen a la conservación del suelo y los ecosistemas”, subrayó.

La convocatoria de la marca de certificación ARS, que fue lanzada en octubre de 2024, forma parte de las acciones que impulsa el Consejo Regulador del Tequila en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) y los gobiernos federal y estatal, para fortalecer la planeación estratégica del cultivo de agave y consolidar la sustentabilidad del sector.

“ARS ha sido un gran esfuerzo conjunto de todos los sectores que conforman la cadena productiva Agave-Tequila. A lo largo de este año les puedo comentar que ya son más de 1,300 los agaveros certificados, se han jimado y enviado más de 158,000 toneladas de agave a las fábricas tequileras y son 148 empresas las que se han sumado a este programa”, refirió Alexis Álvarez.

Abundó que para el CRT, la planeación estratégica del cultivo del agave es un trabajo compartido entre todos los sectores de la agroindustria tequilera por lo que se continuará impulsando acciones que fortalezcan el conocimiento técnico y la toma de decisiones de los productores en los municipios que conforman el territorio de la Denominación de Origen Tequila (DOT).