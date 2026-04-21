Celebra Cancún su 56 aniversario

Cancún, QRoo.- Se celebró la sesión solemne del Cabildo benitojuarense por los 56 años de la fundación de Cancún.

Durante el acto en el Teatro de la Ciudad, la presidenta Ana Patricia Peralta rindió homenaje a Magaly Achach, recientemente fallecida y quien fuera la primera mujer en ocupar la presidencia municipal.

Se otorgó la Medalla Sigfrido Paz al empresario Carlos Contandse, quien preside el patronato del Parque Cancún y es delegado de la Cruz Roja

Además se dio un reconocimiento a los cuatro primeros bomberos de la ciudad.

La alcaldesa Ana Paty Peralta llamó a conformar una sociedad participativa con identidad propia.

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“Decirlo fuerte, con convicción y con el corazón: Cancún no es de algunos, Cancún somos todas y todos. Que Cancún nos siga uniendo y que digamos con orgullo: yo soy Cancún, soy cancunense”.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama destacó al fortaleza económica de Cancún:

“Hemos apuntalado las condiciones materiales y económicas para las siguientes décadas; hemos establecido un plan estratégico a largo plazo, pero en este momento, a sus 56 años, Cancún nos exige algo más, hacer una pausa para reflexionar a profundidad y asumir el siguiente gran desafío: el proyecto de Cancún como una comunidad de nuestros sueños, de trascender lo material y pensar en consolidar lo inmaterial”.

La noche previa, Cancún celebró en grande su 56 aniversario con una noche llena de música, baile y convivencia familiar en Malecón Tajamar, donde más de 31 mil personas disfrutaron del concierto gratuito de Los Ángeles Azules.

El evento reunió a residentes y visitantes en una fiesta que se extendió por más de dos horas.

La presidenta municipal, Ana Paty Peralta, destacó que esta celebración también formó parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, estrategia enfocada en impulsar la cultura y fortalecer el tejido social.