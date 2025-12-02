Capital de Querétaro registra ocupación hotelera de 57.3%, menor al año anterior

Querétaro, Qro. La capital de Querétaro logró una ocupación hotelera de 57.3%, acumulada de enero a septiembre del año en curso, reflejando un descenso de casi 2.1 puntos porcentuales en relación con el mismo periodo del 2024 cuando llegó a 59.4%, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo federal.

Esta caída supera la disminución de 1.1 puntos porcentuales que registraron en conjunto las ciudades del interior del país, que pasaron de 48.1 a 47% de ocupación entre los periodos de referencia, precisa el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (DataTur) de la dependencia federal.

Entre 37 ciudades del interior del país, Querétaro se posicionó como la quinta por mayor ocupación hotelera en los nueve meses del año, en los primeros cuatro lugares se colocaron Hermosillo, Sonora, con 60%; Chihuahua, Chihuahua, con 59.8%; Puebla, Puebla, con 59.2%; y Pachuca, Hidalgo, con 57.5 por ciento.

En el periodo enero-septiembre del 2025, la capital registró un promedio diario de 7,427 cuartos disponibles, mostrando un ligero descenso de menos de 1% respecto al año anterior.

También en los primeros nueve meses del año, la ciudad de Querétaro reportó 4,257 cuartos ocupados, reflejando una reducción de 3.4% respecto a las habitaciones de hospedaje del 2024.

Nada más en septiembre, la capital de Querétaro registró una ocupación de 57.2%, fue 3.7 puntos porcentuales inferior al año previo.

Pese a la caída del noveno mes del año, la céntrica localidad se colocó como la tercera ciudad del interior del país con mayor ocupación, en los primeros dos sitios se ubicaron Chihuahua con 61.5% y Puebla con 57.2%; después de Querétaro, el cuarto y quinto lugar los ocupan Morelia, Michoacán, con 56.2% y Mérida, Yucatán, con 55% de ocupación hotelera en septiembre.

Al contrario, las ciudades del interior con menor demanda en septiembre son Valle de Bravo, en Estado de México, con 15.9%; Tequisquiapan, Querétaro, con 19.4%; San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con 20.9%; Comitán de Domínguez, Chiapas, con 23.6%; y Taxco, en Guerrero, con 24. 4 por ciento.

En septiembre las ciudades del interior reportaron una ocupación de 46.1%, significó una disminución de 0.5 puntos porcentuales en relación con ese mes del 2024; el informe considera a 37 ciudades, de las cuales, cuatro no dispusieron de información en ese mes.