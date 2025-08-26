CCE en Puebla confía que se lograrán inversiones privadas al cierre del 2025

Puebla, Pue. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que aún hay tiempo para que en este segundo semestre de 2025 se puedan aterrizar inversiones en sectores que son pilares de la economía de Puebla, por lo que dan un “voto de confianza” a las autoridades estatales para lograr algunos de los seis proyectos privados en negociaciones.

Héctor Sánchez Morales, presidente del organismo, comentó que hay una cercanía con la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (Sedetra), para ver cómo avanzan las pláticas con inversionistas, quienes tienen un gran interés por detonar proyectos.

No obstante, dijo que a la par se debe trabajar en impulsar con desarrolladores la construcción de nuevos parques industriales que darán un mayor atractivo a Puebla y ser más competitivos con otras entidades.

Comentó que si bien está descartado que hagan alguna misión comercial como CCE en esta segunda mitad del presente año, por la incertidumbre que se vive por la aplicación de aranceles y el tema migratorio en Estados Unidos, ello no quiere decir que las autoridades poblanas dejen de hacer invitaciones a los empresarios extranjeros.

Asimismo, exhortó al gobierno del estado que apueste por promover la diversificación en inversiones dentro de los sectores de energías limpias, agroalimentos y turismo.

“Hay un gran interés de firmas extranjeras por encontrar oportunidades de negocio en México desde Puebla, y desde aquí poder exportar a Latinoamérica, el cual representa un mercado potencial por su apertura comercial”, destacó.

Mencionó que el CCE está interesado en abonar con propuestas al plan de atracción de inversiones que tiene la Sedetra para invitar a empresarios de países con los que se tiene un vínculo comercial.

Sánchez Morales dijo que los próximos tres meses serán vitales para que Puebla consolide algunas inversiones, como parte del primer año del gobierno de Alejandro Armenta Mier.

Recordó que los socios comerciales del estado como son Alemania, Francia, España e Italia tienen instaladas industrias en Puebla sobre todo del sector automotriz y autopartes, pero también hay oportunidades para detonar más proyectos de energías renovables, eólica o solar.

Indicó que, al menos en generación de reservas de tierra para atraer industrias, las autoridades locales cumplieron, con la integración de un banco de 600 hectáreas, pero ahora el siguiente paso es ocuparlas con la atracción de inversiones.

Agregó que no estaría de más que se prepare un plan de incentivos fiscales para las empresas con planes de aterrizar algún proyecto en la entidad poblana.