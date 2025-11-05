Air Canada abre ruta entre Guadalajara y Toronto

Guadalajara, Jal. En lo que va del año, el turismo canadiense aumentó 8% en comparación con el mismo período del año anterior, y representa 15% del total de turismo extranjero que visita el estado, afirmó la titular de la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal), Michelle Fridman, al inaugurar este miércoles el nuevo vuelo directo Guadalajara-Toronto.

"Ya estaba Air Canada en el aeropuerto de Puerto Vallarta con tres destinos que sigue operando: Vancouver, Montreal y Toronto, pero no teníamos en Guadalajara a la aerolínea bandera de Canadá operando para pasajeros en este aeropuerto", sostuvo la funcionaria.

"Este año pasamos en este aeropuerto, de dos rutas con Canadá a cuatro, pero operadas por nuevas aerolíneas. El hecho de que Air Canada como aerolínea bandera de Canadá esté operando en este aeropuerto, significa no solamente un vuelo directo con Toronto, significa que nos va a conectar con seis continentes, que nos va a conectar con todos los aeropuertos de Canadá, porque tiene una red de conectividad que ninguna otra aerolínea en ese país", enfatizó.

Nuevas rutas a Canadá

Además de la nueva ruta directa con Toronto, en los próximos meses serán inauguradas también conexiones con Montreal, Calgary y Vancouver, de cara al invierno norteamericano que es considerado una temporada alta para el turismo procedente de Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, el director comercial para América Latina y el Caribe de Air Canada, Luis Noriega, refirió que esta conexión "representa un paso significativo en la expansión de nuestra red en México y refuerza el compromiso de Air Canada por fortalecer los lazos turísticos, económicos y culturales entre ambos países, pero también entre Jalisco y Canadá".

Expresó que a través del hub de la aerolínea en Toronto, los viajeros que vuelen desde Guadalajara, podrán acceder con mayor facilidad a una amplia red de destinos en Canadá, Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.

Posibilidad de crecer negocios

Sandy Rita Tannouri, Vicecónsul y delegada comercial en el Consulado de Canadá en Guadalajara, afirmó que esta ciudad no solo es el motor económico y cultural de México, sino un punto de encuentro para nuevas alianzas, por lo que, destacó, "este vuelo también abre nuevas puertas para hacer negocios".

"Las empresas canadienses siguen invirtiendo y creciendo aquí en México y cada vez más empresas mexicanas miran hacia Canadá en busca de nuevas oportunidades. Esta nueva conexión directa fortalecerá aún más este dinamismo", ahondó.

"La apertura de esta conexión directa a Toronto reflejan el dinamismo y la creciente proyección internacional del Aeropuerto de Guadalajara, que, con una infraestructura en constante expansión y servicios de clase mundial, está preparado para recibir a nuevos visitantes canadienses”, señaló Cryshtian Amador Lizardi, director del aeropuerto internacional de Guadalajara.

La aerolínea operará tres frecuencias semanales entre Guadalajara y Toronto.