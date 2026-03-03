Aeropuertos de Tepic y Puerto Escondido concluirán obras a finales de 2026

Los aeropuertos de Tepic y Puerto Escondido, operados por el Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano (GATM), se encuentran en su etapa final de expansión y estrenarán nuevos edificios terminales en el último trimestre de 2026, así lo confirmó Lorenzo Ochoa Castro-Leal, director de Administración y Finanzas de Aeropuertos Mexicanos (AME), filial de la trasnacional Mota Engil.

El Aeropuerto de Tepic concluyó la ampliación de su pista y plataforma comercial durante 2025, y para finales de 2026 inaugurará su nueva terminal, “el año pasado se terminó la ampliación de lo que es la plataforma comercial, teníamos originalmente 20,000 metros cuadrados, creció 40,000 más, entonces ahorita tenemos 60,000 metros cuadrados de plataforma”, detalló.

La pista “tenía 2,300 metros de longitud, se amplió en 800 metros, se hizo una obra de ingeniería muy interesante por encima del río Mololoa, esto lo que nos permite es vuelos de largo itinerario”. La nueva terminal, que contará con 22,000 metros cuadrados y “en esta primera etapa que vamos a inaugurar, tendrá 4 millones de pasajeros en capacidad anual y con intenciones de seguir creciendo”.

El aeropuerto opera bajo un esquema de coinversión entre privados “participamos a través de GATM, que es el concesionario, donde AME y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) somos accionistas”, en este modelo, la inversión corre por cuenta de los privados, mientras que la concesión se mantiene en manos del gobierno federal, explicó.

“Es inversión privada y no representa ningún tipo de apalancamiento para el gobierno, ni federal ni estatal. El riesgo comercial recae completamente en el operador, nosotros operamos la inversión y la infraestructura; la concesión es pública”.

Con la nueva infraestructura, Tepic busca ampliar su conectividad internacional, actualmente opera vuelos a Houston, Chicago y Calgary. La terminal tiene capacidad para recibir vuelos transatlánticos, y el grupo trabaja en establecer rutas desde España y otros puntos de Europa.

En el ámbito doméstico, también se planea fortalecer la conexión con destinos como Toluca, Querétaro y Mérida, “hay una serie de rutas que ahorita estamos exactamente hablando con las aerolíneas para seguir creciendo la conectividad”.

Modelo de éxito

En Saltillo, AME opera bajo un esquema distinto, el aeropuerto está concesionado al gobierno de Coahuila, “lo que tenemos ahí es un contrato de prestación de servicios para la parte de aviación comercial, el desarrollo de rutas, promoción”.

“Lo que permite este tipo de vehículos” de colaboración público-privada “es mostrar que no necesariamente se tiene que concesionar un activo, hay muchos aeropuertos que hoy no se han podido desarrollar por la falta de inversión”. AME, seguirá buscando poder crecer la participación en otros aeropuertos del país, señaló el directivo.

El Aeropuerto de Puerto Escondido cerró 2025 con cerca de un millón de pasajeros y un crecimiento anual de casi 14%, “el más alto entre aeropuertos de playa en el país”. Para finales de 2026, se inaugurará un nuevo edificio terminal de 18,000 metros cuadrados, diseñado por el arquitecto Alberto Kalach.

“Es un edificio de aproximadamente 18,000 metros cuadrados contra un edificio que tenemos de apenas 2,500 a 3,000 metros”, la obra incluye mejoras en plataforma y posiciones comerciales, y busca integrarse arquitectónicamente con el entorno del destino y cumpla con criterios de sostenibilidad.