El presidente de la Unión de Secretarios de Turismo en México (Asetur), Luis Humberto Araiza López, reconoció que la actividad turística de las entidades federativas podría salir afectada por la pandemia del coronavirus.

“El hecho de que esté considerada como pandemia destaca que no es un problema exclusivo de México o de sus estados, es un tema global. Por supuesto que la industria turística y los estados pueden tener afectaciones, pero en la medida en que afrontemos esta situación de manera positiva es como podríamos tener menores impactos”, señaló en entrevista con El Economista.

Detalló que para evitar que se den “grandes afectaciones”, se estará reuniendo con los secretarios estatales de Turismo para efectuar un plan de acción.

“Nos estamos coordinando para reunirnos en los próximos días y hacer una lluvia de ideas para hacer frente a una eventual crisis y así echar andar al frente algún programa anticíclico”, sentenció.

Araiza López reconoció que todas las entidades han trabajado en medidas preventivas sanitarias, además de que están pendientes de cómo evoluciona el virus a nivel local e internacional, por lo mismo, dijo que si sigue este comportamiento responsable se podría abrir una nueva área de oportunidad con el turismo local.

“Tenemos que ver cómo aplicar una buena medida para fomentar el turismo local. En la medida de que estemos bien informados y se siga al pie de la letra las indicaciones vamos a poder hacerle frente a esto. Si el virus no se expande dentro del país podríamos hacer que el turismo local aproveche las bondades de México. Sabemos que muchos no quieren salir del país por lo que se vive a nivel internacional”, acentuó.

“Buena decisión”

Araiza López coincidió en que fue acertado el cambio de fecha del Tianguis Turístico en Mérida por el Coronavirus, el cual estaba a unos días de comenzar y que ahora se realizará del 19 al 22 de septiembre .

“Es una medida responsable y en concordancia con lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud. Septiembre será un mejor momento y apoyamos la decisión del secretario federal de Turismo, Miguel Torruco, y del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila”, precisó.

BCS, aún sin efectos

El también titular de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad de Baja California Sur explicó que la entidad no ha presentado afectaciones en la dinámica económica y turística.

“Todo va a depender cómo se va a desarrollar el tema en los próximos días. Ahorita, estados como Baja California Sur no tienen afectaciones importantes, sí se han dado cancelaciones, pero no de una manera masiva e importante, somos un estado que hasta ahora se mantiene libre del virus, pero no estamos exentos de que vaya a llegar”, reiteró.

Refirió que el plan de acción que desarrollan es que le hacen a sus principales socios comerciales que Baja California Sur cuenta con la infraestructura para prevenir y atender el virus.

