Querétaro, Qro. Ante los recortes que plantea el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020, secretarios estatales del campo mexicano instan a que se restablezca la asignación presupuestada que se destinó en el ejercicio fiscal 2018, mayor a la del año en curso.

A través de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA) se busca concientizar al gobierno federal sobre la necesidad de incrementar el presupuesto y revertir los recortes, especialmente a las regiones centro y norte del país, declaró el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea) de Querétaro, Carl Heinz Dobler Mehner.

Ambas zonas, refirió, concentran una importante producción del sector agropecuario, por lo que restringir recursos a estas partes del país vulneraría la estrategia del gobierno federal en materia de suficiencia alimentaria.

“Estamos haciendo también las gestiones como AMSDA, tratar de hacer consciente al gobierno federal que es inviable el presupuesto, sobre todo del centro hacia el norte del país; yo sé que hay una focalización hacia el sur-sureste, pero también el centro y hacia el norte del país tienen la producción comercial más activa, restringir recursos pone entredicho incluso la viabilidad de la suficiencia alimentaria que tanto promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador”, declaró.

Frente a las afectaciones que este año han traído a los productores la baja precipitación pluvial y la recurrencia de incendios, agregó, es necesario destinar fondos que permitan a los productores reactivar su producción y volverse a insertar en la cadena productiva.

Para gestionar recursos, los secretarios estatales del sector agropecuario han sostenido reuniones con integrantes de la Cámara de Diputados para que ajusten e incrementen los recursos destinados a las actividades primarias.

“Estamos haciendo nosotros las gestiones por dos vertientes, una es directamente, nosotros los secretarios de desarrollo agropecuario con la Cámara de Diputados en virtud de que es la que finalmente va a autorizar el Presupuesto de Egresos de la Federación, haciéndoles ver cuáles son las necesidades obligadas que se tendrían, nadie podría prever lo que sucedió este año, pero tampoco es imposible que no vuelva a suceder el año que entra”, expuso el titular de la Sedea.

Peticiones

Las peticiones de los secretarios estatales versan en diversos puntos que dependen directamente de la asignación de recursos federales, los cuales, puntualizó Dobler Mehner, son irrenunciables.

Destinar fondos a los seguros catastróficos es una de las principales peticiones. “El primero consiste en garantizar fondos para los seguros catastróficos (...) se tiene que tener la bolsa suficiente, porque no depende ni de los productores ni de los gobiernos cuáles son las condiciones climáticas que pudieran afectar”, expuso.

El segundo es implementar una política pública de uso y manejo sustentable de la tierra y del agua, dado que existe una problemática crítica en materia hídrica; por tanto, se solicita presupuesto para obras de construcción de bordos y de retención de agua.

El presupuesto de concurrencia es otro de los puntos que se han solicitado a los diputados federales, ya que, argumentó el secretario, son directamente los gobiernos estatales quienes conocen las necesidades de los agricultores en cada entidad.

“El ejercicio de concurrencia, que es la participación de las entidades, somos nosotros, los gobiernos estatales, los que sabemos las necesidades de los agricultores en cada entidad, desproteger este tema se vuelve crítico”, indicó.

La designación de recursos en materia sanitaria, dijo, resulta crucial ante las amenazas potenciales de enfermedades y contagios tanto en producción vegetal y animal.

“La parte sanitaria se vuelve fundamental sobre todo ante las amenazas potenciales que hay de enfermedades y afectaciones, ahora la fiebre porcina africana; cada uno de los estados tiene una problemática en particular, entonces no proteger de estas condiciones se vuelve sumamente crítico en el tema, estamos haciendo un posicionamiento, no es una negociación de qué cantidad me van a dar”, explicó.

En este punto, solicitan que se respete la fórmula de proporcionalidad que implica contar con cantidades definidas para cada entidad.

A la baja

En términos generales, Carl Heinz Dobler señaló que la petición de los secretarios del sector agropecuario se concentra en que se restablezca el presupuesto federal destinado al sector en el 2018 — a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural— cuando ascendió a cerca de 72,100 millones de pesos, toda vez que en el 2019 disminuyó a 65,400 millones de pesos y en PPEF del próximo año se ha programado en 46,200 millones de pesos.

En el estado los pequeños productores son el sector más vulnerable ante las bajas presupuestales, ya que representan cerca de 70% de los productores contabilizados en la entidad, de acuerdo con el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Alejandro Ugalde.