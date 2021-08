Puebla, Pue. Debido a la pandemia de Covid-19, el inventario de casas sin venderse pasó de 7,000 a 10,000, de las cuales 60% son de interés social, reconoció la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) local.

El presidente del organismo, Alberto Moreno Gómez Monroy, explicó que esa cantidad total corresponde 70% a los últimos cinco años, las cuales “simplemente no se han colocado porque los compradores no se han interesado, a pesar de que tienen sus créditos o no quieren ahora endeudarse por la incertidumbre laboral a causa de la contingencia sanitaria”.

Puntualizó que hay oferta, pues tienen proyectos en proceso y que al año se producen alrededor de 14,000 unidades en la entidad, de las cuales más de 60% están en la capital y sus municipios conurbados.

Ante críticas de urbanistas respecto a que ha bajado la compra de casas de interés social construidas, porque son cada vez más pequeñas, afirmó que es todo lo contrario y actualmente la más pequeña es de 42 metros cuadrados.

“No sé de dónde sacan esos argumentos, pues la realidad es que tenemos inmuebles que cubren la necesidad de las familias y confiamos en que el inventario vaya saliendo poco a poco”, precisó.

Aumento de costos

En cuanto al incremento del costo de la vivienda, como pronosticó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), para el cierre del año dijo que no sólo influye el precio de los materiales, pues igual otro de los factores sería el alza de los combustibles.

En este tenor, Moreno Gómez indicó que la alternativa es que Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) haga un acuerdo con el gobierno estatal para otorgar subsidios a quienes ganen no más de 2.8 salarios mínimos, lo que les impide tener acceso a un inmueble, a fin de que ejerzan su crédito.

Recordó que en el 2019, con ese tipo de subsidios se colocaron 1,500 casas nuevas, y ahora se pueden aprovechar para sacar el inventario también considerando las usadas, que son alrededor de 2,000, porque habrá quienes prefieren alguna en esas condiciones

“Estos subsidios ayudan a dinamizar la venta de casas que se contrajeron hasta 50% con la pandemia de Covid-19, sobre todo de mayo a diciembre del año pasado”, ahondó.

Además, expuso que la meta de 15,000 casas construidas para este 2021 se redujo 20%, porque no hay las condiciones para trabajar al estar Puebla en color rojo del semáforo epidemiológico, lo que implica tener 30% de personal laborando en las obras.

estados@eleconomista.mx