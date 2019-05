Guadalajara, Jal. A más tardar en seis años, fabricantes jaliscienses proyectan convertir a Guadalajara en la capital latinoamericana de la moda en calzado para dama.

José Enrique Luna Arrieta, presidente de Modama, la exposición especializada en calzado de moda para dama, dijo a El Economista que Jalisco participa con 60% de la producción nacional de ese segmento, mientras que, a nivel Latinoamérica, sólo Brasil y Colombia destacan en el mismo nicho de mercado.

De acuerdo con el empresario, las características que hacen diferente al calzado producido en Jalisco son el diseño, la moda y el confort, factores que la industria se encargará de comunicar a los compradores para conseguir el objetivo planteado.

“El zapato no es nada más un producto de vista; el zapato para dama no es para ponerlo como trofeo en el guardarropa, se compra para usarlo, por lo tanto, debe tener confort. Y el pie de las mexicanas es muy específico y nosotros fabricamos para nuestros pies”, explicó Enrique Luna al afirmar que, con información y socialización hacia los consumidores, la competencia, incluso con el calzado asiático no deberá representar un riesgo para la industria local.

“El zapato asiático tiene hormas de quién sabe dónde porque copian de todos lados; entonces, pueden ser bonitos, pero poco durables y poco confortables (…) Nuestro producto tiene valores agregados, en Guadalajara hacemos filigrana, nosotros hacemos moda y confort”, subrayó.

Actualmente, la industria del calzado en Jalisco genera 20,000 empleos directos y es considerada una de las industrias con mayor tradición en el estado.

El también integrante del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria del Calzado en el Estado de Jalisco, en la producción de un par de zapatos intervienen entre 25 y 30 personas en sus diferentes procesos.

Edición 86

El presidente de Modama anunció que, en la próxima edición de esa exposición a realizarse del 14 al 16 de mayo en Expo Guadalajara, habrá algunas diferencias con relación a las 85 ediciones anteriores.

Luna Arrieta destacó que, en principio, se apostará en las subsecuentes ediciones por reforzar el trabajo conjunto de toda la cadena productiva, por lo que próximamente se invitará a participar también a los proveedores del sector.

“Eso es vital para nosotros porque al tener comunicación con ellos, les vamos a pedir qué necesitamos de las tendencias que dicta la moda a nivel internacional, no que nos ofrezcan simplemente cosas. Se va a fortalecer la cadena productiva”.

Otro de los eslabones de la cadena que se sumará a la exposición es el comprador mayorista a quien se ofrecerá la información necesaria y de primera mano, de los fabricantes, acerca de las tendencias de moda en el sector.

“Y con esa información, con antelación, entonces le vamos a dar el tiempo para planificar sus compras. Significa que Modama como sede y evento de propuestas de productos nuevos, van a llegar a encontrar lo que buscan”, subrayó su presidente.

Indicó que para esta edición habrá 60 empresas expositoras y se espera la asistencia de 600 a 800 compradores tanto de los estados vecinos como de los que conforman la zona Pacífico, incluido Baja California.

“En moda no podemos permitirnos que la situación económica nos marque el ritmo; nosotros tenemos que ser mucho más guerreros, de mucho más propuesta porque a la moda, la situación económica no la puede parar. Nosotros pensamos que tiempo de crisis es tiempo de oportunidades”, dijo.

[email protected]