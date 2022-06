Monterrey, NL. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (Canaco Servytur Monterrey) externó su preocupación ante la propuesta que hicieron diputados locales de cancelar el cobro de los recibos de agua, ante el desabasto que se ha presentado por la crisis hídrica que enfrenta el estado de Nuevo León.

“Consideramos que dicha iniciativa atentaría contra las finanzas de Agua y Drenaje de Monterrey, lo que podría debilitar su funcionamiento en uno de sus momentos más críticos, y en el que se debería estar buscando su fortalecimiento para enfrentar la crisis por la que atraviesa el estado ante la escasez de agua”, indicó el organismo en un comunicado.

La opinión de Canaco es que cualquier consumo hecho por los ciudadanos o las empresas debe ser cubierto, al mismo tiempo Agua y Drenaje debe cobrar estrictamente lo que en derecho le corresponda por los consumos de los usuarios.

“La propuesta de los diputados pudiera resultar perjudicial para la población, pues si al inicio del mes fallara un día el servicio, provocaría que el usuario no pague dicho mes, por lo que Agua y Drenaje no tendría incentivo para mantener el abasto del mes, ya que no lo cobraría”, puntualizó el organismo.

El director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán Villarreal alertó esta mañana: “En cuanto al tema del Congreso, en Agua y Drenaje ya señalamos nuestra postura, si dejáramos de recibir ingresos, tendríamos que suspender las actividades; tenemos suficiente dinero en caja para 15 días, a partir de entonces ya no tendríamos dinero para pagar la nómina y tendríamos que suspender el servicio”.

Llaman al diálogo

Canaco Servytur Monterrey, así como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León, hicieron un llamado a favorecer un clima de diálogo y negociación entre los poderes ejecutivo y legislativo del estado.

A su vez, Coparmex Nuevo León señaló que ve con preocupación cómo el entorno político del estado y la lucha de los pasados meses entre ambos poderes está afectando a los habitantes de Nuevo León.

“Es sumamente grave que haya quienes busquen sacar beneficio político de una crisis de la magnitud que estamos viviendo. Este es el momento en el que todos debemos enfocarnos en buscar soluciones y colaborar para enfrentar una sequía histórica”.

“Como se dice popularmente: 'el que no vaya a ayudar que no estorbe'. En este momento todas las distracciones y luchas por intereses políticos y de partido deben quedar de lado. Estorban”, recalcó el sector patronal de Nuevo León.

rrg