Querétaro, Qro. Los cambios que ha propiciado la emergencia sanitaria por Covid-19, han generado una mayor demanda de servicios tecnológicos, tanto para la implementación de esquemas de trabajo a distancia, como sistemas de industria 4.0, desarrollo de aplicaciones, entre otros.

Durante el primer semestre del año, en la entidad se reportó un incremento de 25% en la demanda de servicios de tecnología, frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Vórtice IT, Clúster de Tecnologías de la Información y Comunicación de Querétaro.

El aumento en servicios generales, sistemas de cómputo, así como desarrollo de aplicaciones para negocios, se centraron entre los principales requerimientos en la entidad, expuso el presidente de Vórtice IT, Jorge Buitrón Arriola.

Sin embargo, agregó, a nivel mundial aumentó hasta 400% el uso de plataformas digitales de videoconferencias.

Aún cuando hay un incremento atípico en la productividad de este sector, la facturación se ha visto mermada, reportando un descenso de 5%, derivado de los efectos económicos que ha tenido la pandemia en las unidades económicas, limitando su liquidez y en consecuencia sus capacidades de pago.

El especialista explicó que en esta segunda mitad de año empiezan a destrabarse proyectos de esta rama, que se habían pausado desde febrero, al inicio de los efectos de la emergencia sanitaria.

“Hubo una caída de 5%, se bajó la facturación, como todo, se piden cosas y se requieren cosas, pero no hay dinero para pagar, se comprometen y es difícil cobrar hacia adelante; esto apenas empieza a retomarse, varios de ellos sí estuvieron comprando algunos servicios de marketing digital, pero es un punto de inflexión que tenemos en este momento, donde van a empezar a retomarse los proyectos que estuvieron detenidos desde febrero (…) Pero sí hubo mucho más trabajo y demanda, apenas empiezan a soltar un poquito de dinero hacia adelante, para que la facturación se vaya dando”, planteó.

Frente a la falta de liquidez, la tramitación de créditos no ha sido una opción recurrente, debido a que -dijo- resulta complejo acceder a productos crediticios, tales como los ofrecidos por Nacional Financiera (Nafin).

“Hubo movimiento de oferta de créditos y de apalancamientos, que no todos han sido exitosos, en el sentido de que no hay condiciones como lo anuncian. Por ejemplo Nafin dice que muy fácil se va a apoyar una empresa, pero la verdad es que no es cierto, son una serie de peticiones muy complicadas, con requisitos que acaban fastidiando a la empresa y decide no entrar en ese proceso”, pronunció.

Vórtice IT contabiliza a 132 empresas del sector, así como 18,000 trabajadores. En el Vórtice Itech Park -edificio donde operan empresas del sector- se cuenta con 20 compañías socias del clúster. Se estima que la facturación anual ronda en 780 millones de dólares, de acuerdo con información del clúster.

Durante el periodo de enero a mayo, la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición, componentes, accesorios electrónicos y otros equipos, reportó una caída de 12.6%, frente a igual periodo del año anterior, de acuerdo con la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).

Este descenso contrasta con el aumento de 6.5% que se reportó entre el valor de enero-mayo del 2018 y el mismo periodo del 2019, detallan los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La baja en el ritmo anual del valor de producción de este sector manufacturero también se observa en el valor de las ventas, que en el lapso enero-mayo tuvo una reducción de 12.2% frente a igual periodo del 2019; mientras que de enero-mayo del año pasado, representó un alza de 7% en relación con igual rango del 2018.

Entre los primeros cinco meses del 2020, se observó un descenso en el valor de producción durante los meses de abril y mayo, que estaría ligado al impacto y detenimiento de actividades que ha generado la pandemia a nivel global.

[email protected]