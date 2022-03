Derivado del arranque de operaciones de los tres últimos paquetes de recuperación económica para la Ciudad de México y con el objetivo de garantizar su implementación y las facilidades administrativas, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con empresarios de los sectores de la construcción e inmobiliario.

Durante la presentación de los Nuevos Instrumentos para Acelerar la Construcción y la Vivienda al sector privado, indicó que para este año el empresariado es prioridad, por lo que se efectuaron las máximas medidas posibles para impulsarlo.

“Sé que hay escepticismo, porque nos hemos reunido muchas veces para decir que se están disminuyendo los trámites en la Ciudad de México, no solamente con nuestro gobierno, sino que históricamente ha habido muchas de estas reuniones. ¿Qué cambia? (...) Lo primero es que ustedes ya no van a tener que entregar una solicitud separada a cada institución, particularmente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y a la Secretaría de Medio Ambiente; ya no hay dos ventanillas, ya solamente hay una, y solamente un estudio que ustedes tengan que presentar”, aseguró.

A partir de ello, se garantizan los nuevos acuerdos porque ya fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a la par de que se tiene como prioridad la recuperación de la urbe luego del impacto de la pandemia.

Detalló que también se está trabajando bajo tres directrices: el respeto al marco legal, al desarrollo urbano y a sus normas; un marco de honestidad, tanto del Gobierno de la Ciudad de México como de los desarrolladores, y el desarrollo inmobiliario.

El presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Enrique Téllez Kuenzler, indicó que el sector privado ve positivas estas nuevas iniciativas, ya que para elaborarlas se tomó en cuenta a todo el empresariado pertenecientes a la cadena de valor.

“Espero que esta relación de respeto y transparencia entre el sector Inmobiliario y el Gobierno Capitalino permita consolidar a la industria inmobiliaria como uno de los pilares del desarrollo económico con miras a este 2022 y el 2023”, comentó.

Recuento

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rafael Gregorio Gómez Cruz, recordó los acuerdos relacionados con el desarrollo del sector de la vivienda y la construcción, entre los que destaca la modificación a los lineamientos para la Reconversión de Oficinas a Vivienda en la Ciudad de México y se centra en permitir que un espacio destinado a oficina se convierta en una vivienda, y así se comercialice.

“Ya se tienen sobre la mesa nueve propuestas de reconversión, que suman más de 50,000 metros cuadrados y que podrán convertirse en una oferta adicional de 750 viviendas en los próximos meses”, dijo.

Otro acuerdo que sobresale es el Procedimiento para la presentación de los estudios de los Impactos Urbano y Ambiental a través de las ventanillas “Única” y “Digital”, así como la creación de la Comisión de Impacto Único.

En tanto, se crea la Comisión de Impacto Único como un órgano colegiado del Gobierno de la Ciudad de México encargado del seguimiento a las solicitudes y de la evaluación de los Impactos Urbano y Ambientales, así como a los dictámenes y autorizaciones emitidas.

A la par, para el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente los nuevos cambios se centran en que se reduce de 30 a 20% las viviendas incluyentes por proyecto.

“Van en respuesta a la urgente necesidad de reactivación económica que requiere nuestra ciudad”, dijo.

De manera adicional a la publicación en la Gaceta Oficial, ya se registró el Plan Maestro de la Zona Rosa en la Alcaldía Cuauhtémoc, que establece los lineamientos para el crecimiento ordenado y sustentable, centrado en la redensificación, la regeneración urbana, el repoblamiento y así contribuir a hacer frente a los efectos de la gentrificación.

Incentivos

La secretaria de Administración y Finanzas de la capital del país, Luz Elena González Ecobar, resaltó que hay una serie de estímulos adicionales que se están incluyendo en estos acuerdos; por ejemplo, en el Convenio de Reconversión de Oficinas a Vivienda hay una serie de incentivos fiscales para poder hacer el cambio.

“Entendemos que ya tenían todos sus permisos en esta modalidad y lo que estamos haciendo es una condonación al 100% de la mayoría de los trámites que se tendrían que hacer para lograr la reconversión a vivienda”, dijo.

Para el Programa de Vivienda Incluyente se incluyó como nueva acción la condonación al 100% del ISAI, pero también la condonación durante cinco años del Predial.

Sheinbaum Pardo destacó que dentro de este nuevo esquema los desarrolladores inmobiliarios tendrán una nueva opción para cumplir con las medidas de mitigación, podrán pagar a la Tesorería el monto obligado que corresponde y el Sistema de Aguas está obligado a hacer las obras.

Informó que a la par trabajan en la recuperación de las cuatro zonas más abandonadas de la urbe, en materia de vivienda: la ciudad perdida de Tacubaya, Atlampa, las viviendas de alto riesgo del Centro Histórico y la zona oriente en Iztapalapa.

Contexto

El primer plan de reactivación económica se presentó en junio del 2020, en el que se contempló una inversión de 76,267 millones de pesos en obras públicas y privadas para generar un total de 987,183 empleos directos e indirectos

En septiembre de ese mismo año se presentó el nuevo Plan de Reactivación Económica para el Bienestar de la Ciudad de México, el cual contempló una inversión privada por 75,000 millones de pesos y la meta de crear 300,000 empleos directos.

Este plan estuvo constituido por 10 ejes estratégicos: derechos sociales y apoyo a la población, plan de inversión pública, proyectos de construcción de la IP, revitalización integral del Centro Histórico, reindustrialización limpia de Vallejo-i, turismo seguro, digitalización, simplificación de trámites y créditos accesibles a mipymes.

En tanto, fue hasta julio del 2021 que se presentó el nuevo Plan de Reactivación Económica de la Ciudad de México y se centró en 10 ejes de acción.

