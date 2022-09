Nuevo León adjudica a un consorcio chino-portugués la construcción de las líneas 4, 5 y 6 del metro de Monterrey

Monterrey, NL. La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana adjudicó al consorcio integrado por las empresas Mota-Engil de México, S. A. P. I. de C. V., CRRC Hong Kong Co., Limited y CRRC Nanjing Puzhen Co., Limited, la construcción de las líneas 4, 5 y 6 del metro.

El secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal Rodríguez, y el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Abraham Vargas, destacaron que este es el proyecto central del Plan Maestro de Movilidad Muevoleón.

El contrato será firmado por las autoridades y el consorcio el próximo 26 de septiembre, para arrancar los trabajos de ingeniería de las tres líneas el próximo 30 de septiembre.

Villarreal Rodríguez, abundó que mediante estudios se podrá definir el sistema más conveniente a desarrollar en la zona metropolitana, como el monorriel.

El consorcio ganador de la licitación ofertó dos montos, el primero considera la opción elevada para las tres líneas por 25, 861.7 millones de pesos más IVA. En la segunda opción, en la que valora a las líneas 4 y 6 elevadas y la 5 a nivel, la oferta fue de 25,476.8 millones de pesos, más IVA.

El próximo 30 de septiembre se anunciará el inicio de los trabajos de ingeniería, así como el comienzo de la construcción de los vagones, que son los dos temas críticos, porque se llevan más tiempo, indicó Hernán Villarreal.

El compromiso del consorcio es terminar la construcción de las tres líneas, el 31 de agosto de 2027, dos meses antes de concluir la presente administración.

La línea 4 tiene un trazo que va desde avenida Pablo González Garza, en San Pedro Garza García, hasta el Hospital de Ginecología, en Monterrey. La Línea 5 inicia desde este hospital y llega hasta la Estanzuela, por la Avenida Eugenio Garza Sada, en la zona sur de Monterrey.

La Línea 6 inicia su recorrido, también en el Hospital de Ginecología, sigue por avenida Constitución, Parque Fundidora, Prolongación Madero, avenida Miguel Alemán y finaliza en el centro del municipio de Apodaca (cerca del Aeropuerto Internacional).

Agregó que esta línea se amplió hasta Apodaca para conectarse con el Tren Suburbano, el cual de acuerdo a lo que comentó el gobernador Samuel García Sepúlveda (este jueves 22 de septiembre), llegaría hasta Pesquería.

Cabe mencionar que Mota-Engil, actualmente participa en la construcción del Tren Maya, y la autopista Tultepec-AIFA-Pirámides.