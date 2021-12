Cancún, QR. La alcaldesa de Cancún, Mara Lezama Espinosa, fue elegida candidata a la gubernatura de Quintana Roo por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Cerca de las 04:30 de horas de este jueves 23 de diciembre, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció la definición de los seis candidatos a gobernadores para las elecciones del 2022.

Morena realizó una encuesta, cuyos resultados fueron corroborados con los sondeos espejo levantados por las empresas demoscópicas Buendía, Covarrubias, y Mendoza.

“El promedio en Aguascalientes es que tenemos una intención de voto de 20.07% a partir de los resultados de las distintas encuestadoras, en Durango tenemos una intención de voto por Morena, en promedio, de 35.77%, en Hidalgo 41%, en Oaxaca 50.7%, en Quintana Roo 44.5% y en Tamaulipas 43.56 por ciento’’, informó Delgado Carrillo.

Con mucho entusiasmo les comparto que mi Partido, #Morena, me ha informado que he sido elegida para encabezar los trabajos de organización de los comités de defensa de la #CuartaTransformación en #QuintanaRoo. (1/3) @PartidoMorenaMx pic.twitter.com/w2nJlzNnXc — Mara Lezama (@MaraLezama) December 23, 2021

Respecto a Quintana Roo, el dirigente de Morena expuso que fue la segunda entidad, de las seis que renovarán gubernaturas en el 2022, con un mayor nivel de intención de voto a favor de una mujer.

“Por lo tanto, en Quintana Roo se respeta el género de quien ganó la encuesta; ganó (una) mujer, por lo tanto, se queda el criterio final de paridad mujer’’, expuso.

En sus primeras declaraciones luego de la designación de su partido, Lezama Espinoza apeló a la unidad de su partido de cara al proceso electoral.

“Apelo a la unidad, me han pedido que hablemos de esto la próxima semana, tendré que regresar a México, la verdad es que agradecida con todos, siempre apelar a la unidad, lo que he dicho siempre: para hacer cualquier proyecto, para poder gobernar, llevar una empresa o una familia hay que tender puentes hacer consensos y hay que apelar siempre a la unidad”, precisó.

El otro aspirante, el senador de Morena, José Luis Pech Várguez, emitió un posicionamiento en redes sociales en el que se lee: “Morena ha concluido su proceso para seleccionar a la persona que encabezará la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo. La decisión que presentó el partido no me favorece; es inesperada y dolorosa, particularmente para las personas que me han acompañado en este proceso y para la mayoría de los quintanarroenses”.

“Sin embargo, son momentos de institucionalidad y de cuidar la unidad de nuestro instituto político para continuar apoyando al presidente de la República en la transformación del país”, añadió.

Por su parte, la también senadora por Morena, Marybel Villegas Canché posteó en su cuenta de Twitter: “Mi lucha es por un cambio verdadero en Quinta Roo, para salir de esta crisis de inseguridad en la que vivimos, porque pongamos un alto a las ambiciones personales que siguen manipulando el destino de los quintanarroenses". Y subrayó: "esta noche decidió Morena, el 5 de junio decidirá el pueblo de Quinta Roo".

estados@eleconomista.mx