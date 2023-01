Michoacán integra marcas locales a cadenas de suministro globales

Como parte de la agenda de desarrollo económico y de aprovechar el auge logístico industrial, Michoacán cerró el 2022 como la primera entidad federativa en expedir folios para registro de nuevas marcas, así como lograr la integración de productos michoacanos a tiendas en línea como Mercado Libre, Amazon y otros catálogos digitales.

De acuerdo con el informe del Departamento de Productos y Propiedad Industrial de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal, el año pasado se impulsó un plan de trabajo para apuntalar el registro de marcas y productos que pueden aprovechar el auge logístico.

Como primera línea de acción se ejecutó un convenio entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social, con lo que se dio un incentivo fiscal y que consistió en 90% de descuento sobre el costo real para un registro de marca, que en ventanilla del organismo cuesta 3,112 pesos, pasando a 312 pesos.

También, a través de Espacio Emprendedor Morelia se brindaron 10 atenciones semanales de registro de marca, sumado a que se desplegaron acciones en 24 municipios michoacanos para apoyar a los emprendedores: Álvaro Obregón, Jacona, Nuevo Urecho, Apatzingán, Jiquilpan, Paracho, Ario De Rosales, La Piedad, Purépero, Charo, Lázaro Cárdenas, Puruándiro, Chilchota, Madero, Queréndaro, Contepec, Maravatío, Sahuayo, Zitácuaro, Morelia, Uruapan, Hidalgo, Nahuatzen y Zamora.

Como resultado, Michoacán cerró el año posicionándose en el primer lugar de folios expedidos para registros de marca a nivel nacional, con un total de 1,352, superando a entidades como Ciudad de México, Sonora y Jalisco.

En materia de integración de las marcas y empresas locales a las cadenas de distribución globales, ahondó el documento, la Dirección de Comercialización apoyó a un total de 16 marcas de productos michoacanos para abastecer a tiendas en línea como Mercado Libre y Amazon.

Apoyos brindados

Los apoyos brindados se centraron en la generación del plan de negocios hasta su presentación, incluyendo imagen comercial, creación de páginas web, gestión de módulos para tienda en línea, paquetes de fotografía comercial profesional.

“Además, como parte del Subcomité de Promoción del Puerto Lázaro Cárdenas (Port Community Lázaro Cárdenas), así como área promotora y vinculadora de los productores michoacanos, la Dirección de Comercialización participó en 16 eventos de diversos sectores, celebrados en Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Guerrero y en el interior del estado”, refirió la publicación.

Entre esos eventos están China Chamber of Commerce and Technology México Seminario "Operación del Puerto Lázaro Cárdenas"; The Logistics Summit & Expo 2022; el 11 Encuentro de Negocios; el Foro de Proveeduría Automotriz; el Congreso de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros- AMANAC: y la participación en el Congreso Intermodal AMTI 2022.

De las empresas que lograron la incorporación, están Mezcal Suspiro Azteca, Cosméticos artesanales Te Quiero Latina, Campoterra, Frutos y snacks congelados, Man Up: Productos de belleza, Dulces La Fuente, Salsas Valen.

