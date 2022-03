Monterrey, NL. El diputado emecista Eduardo Gaona Domínguez presentó una iniciativa ante el Congreso local para que se otorguen incentivos fiscales a los prestadores de servicios turísticos que están alrededor de la presa La Boca, ante el doble impacto, por la pandemia de Covid-19 y ahora por la sequía que amenaza la actividad turística del embalse.

“Venimos saliendo de una pandemia, de una situación muy complicada en términos económicos, donde a las empresas les ha pegado duro los cierres, por la falta de afluencia de visitantes y eso ha impactado en el ingreso de muchas familias, en el caso específico de la zona del municipio de Santiago (donde está La Presa)", comentó a El Economista el diputado Eduardo Gaona.

Explicó que el objetivo de la iniciativa es que se generen políticas públicas para que se otorguen incentivos a los prestadores de servicios y que abarque a todas las personas que tienen mipymes en áreas circundantes a la Presa.

En la Ley de Fomento al Turismo del estado de Nuevo León “es donde quiero enfocar mi iniciativa, con el objetivo de que se les pueda dar a estos prestadores de servicios estímulos fiscales, facilidades administrativas, cuando haya una declaratoria de emergencia o un desastre natural, como es el caso (el embalse está a un 13.8% de su capacidad), y que sea reconocido y dictado por la autoridad competente”, afirmó.

Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos se contempla una partida de 100 millones de pesos de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), a través de garantías que otorga Nacional Financiera hasta por 2,300 millones de pesos.

"Lo que se puede hacer con esta iniciativa es que parte de estos esfuerzos se puedan redirigir hacia los prestadores de servicios turísticos, además que se les dé capacitación y ayuda para realizar trámites administrativos”, ahondó.

Para el diputado de MC, a los gobiernos estatales y municipales les conviene que le vaya bien a las mipymes, pues si no hay ingreso, no hay empresas que puedan contratar, si no hay contratos las familias no tienen sustento y no se fomenta un círculo virtuoso, enfatizó.