Gol retomará en junio la ruta Cancún–Brasilia

Cancún, QRoo.- La aerolínea Gol retomará a partir del 20 de junio el vuelo directo Cancún–Brasilia con tres frecuencias semanales y operación permanente durante todo el año.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Turismo estatal, luego de su gira por Brasil, donde se presentaron las ventajas del nuevo sistema de visa digital, el cual permite a los brasileños tramitar su autorización de ingreso a México de manera completamente en línea, disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana.

La comitiva quintanarroense se reunió con más de 200 agentes de viajes, además de aerolíneas que operan rutas entre Brasil y México, entre ellas Aeroméxico, Gol, Azul, Avianca y Copa Airlines, así como a los principales turoperadores que comercializan los destinos del Caribe Mexicano.

Se adelantó que aerolíneas como Avianca y Copa Airlines analizan ampliar su conectividad hacia el destino mediante rutas con escala en Panamá y Colombia, lo que permitiría incrementar el flujo de visitantes brasileños hacia el Caribe Mexicano.

El secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto, añadió que la estrategia de promoción continuará en las próximas semanas con la participación de la Secretaría de Turismo de México y del Caribe Mexicano en la feria turística World Travel Market (WTM) Latin America, que se realizará en Sao Paulo, donde se fortalecerán las relaciones comerciales con el sector turístico brasileño.

Asimismo, se prevé una visita oficial de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo a Brasil en los próximos meses, lo que podría contribuir a consolidar los vínculos bilaterales.

De acuerdo con cifras del sector, el Caribe Mexicano recibió alrededor de 85,000 turistas brasileños el año pasado, y la meta para este año es al menos duplicar esa cifra, impulsada por la nueva conectividad aérea y la simplificación del proceso migratorio mediante el visado electrónico.