Monterrey, NL. Jaime Rodríguez Calderón, gobernador con licencia de Nuevo León y aspirante a candidato independiente a la Presidencia, propuso que los tres punteros que buscan la candidatura independiente se reúnan para definir si van por una candidatura única.

“Vamos a ver la posibilidad, vale la pena que nos reunamos, he hecho contacto con (Armando) Ríos Piter y con Margarita (Zavala) a través de intermediarios, vale la pena que nos sentemos a platicar, creo que es importante, si los tres hemos hecho un gran esfuerzo en reunir este requisito increíble y hasta criminal que nos ponen los partidos políticos”, arremetió “El Bronco”.

Indicó que el número de firmas que pide el Instituto Nacional Electoral, es complicado “porque reunir un millón y pico de firmas tienes que juntar el doble para que el INE te valide la mitad”.

Así lo comentó durante una rueda de prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Con respecto a si declinaría por algún otro aspirante, Jaime Rodríguez dijo que no quiere prever nada, puesto que desde que pidió licencia como gobernador se ha dedicado de manera intensa a recorrer todo el país.

“Y me he encontrado con la posibilidad de que la gente nos ve bien en la calle, (a los independientes) que no tenemos la posibilidad de tener acceso a los medios (…) porque lo prohíbe la Ley electoral”.

Cuestionado respecto a qué posibilidades tienen estos tres candidatos independientes, dijo que son las mismas o mejores que los partidos políticos.

“Si ustedes ven los tres candidatos de las tres coaliciones tuvieron que sumarse para tener una posibilidad, sin embargo no han crecido en lo absoluto (…) los políticos siguen siendo el cáncer de este país, entonces a los independientes nos va bien, todavía nadie me ralla la madre en la calle”, apuntó.

Dijo que a él le gusta caminar e ir hacia donde hay gente, no hacer mítines, puesto que la práctica del acarreo y gastar dinero en campañas políticas “es algo perverso”, de ahí que este tiempo en que se ha dedicado a juntar firmas por todo el país ha sido una gran experiencia.

¿Se ve levantándole la mano a Margarita? Y reviró: “¿Y por qué no Margarita a mí? Es algo que tenemos que platicar”.

Por ahora dijo que se dedicará a recorrer la Ciudad de México y que acudirá a las cantinas, a las iglesias, a bautizos aunque no lo inviten porque allí quizá le den otra firma más.

Combatirá desigualdad

Aseguró que se puede hacer campaña sin el dinero de los mexicanos, por ello anunció que luchará contra la desigualdad de las reglas que se aplican a los partidos políticos y a los aspirantes independientes.

“Realizaremos un proyecto para demostrar que no se necesita gastar la gran cantidad de dinero que se gastan en las campañas políticas”, sostuvo.

Ante preguntas acerca de si el Instituto Nacional Electoral podría negarle el registro comentó que dentro de su proyecto busca terminar con la corrupción del sistema político que mantiene en incertidumbre a todo el país.