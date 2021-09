Cancún, QR. La Asociación de Hoteles de Cancún lanzó la campaña We want you here (Te queremos aquí) enfocada a los mercados nacional y estadounidense principalmente, con miras a mantener niveles de ocupación por arriba de 50% durante los meses de octubre y noviembre, pero sobre todo para la próxima temporada invernal.

Esta forma parte de la segunda parte de la campaña inicial llamada Come2MexicanCaribbean (Ven al Caribe mexicano), lanzada previo a la reactivación de la industria hotelera en junio del año pasado y que desde entonces a la fecha ha logrado millones de impactos a nivel internacional, además de contribuir a que la hotelería se mantuviera en niveles por arriba de 60% durante prácticamente toda la primera mitad del 2021, explicó Roberto Cintrón Gómez, presidente de los hoteleros de Cancún.

La campaña se creó el año pasado como una respuesta a la crisis por la pandemia de Covid-19, y a partir de ahora ya van cuatro destinos sumados, que son Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Holbox, con la participación de más de 230 empresas, expuso el empresario.

De julio del 2020 a la fecha la campaña ya ha superado los 9 millones de impresiones, generadas por más de 6 millones de usuarios y con la participación de 178 hoteles.

Con el nuevo slogan We want you here, la campaña también se lanzará en Colombia y Perú, dos mercados emergentes que están creciendo en volumen de turistas emitidos hacia Quintana Roo. Esta segunda etapa de la campaña se lanzará el próximo 16 de septiembre, a fin de reforzar la promoción para la temporada de invierno próxima y los meses previos.

Estará enfocada principalmente a redes sociales, invitando a potenciales viajeros a venir al Caribe mexicano con múltiples descuentos, no solo en hoteles, sino en parques, restaurantes, marinas, museos, arrendadoras, agencias de viajes y la mayoría de los prestadores de servicios.

Las previsiones del sector hotelero es que este tipo de campañas permitan superar 60% de ocupación promedio que se ha mantenido a lo largo del año, a pesar de que el semáforo epidemiológico permite actualmente sólo un aforo de 50% en los centros de hospedaje.

Para superar los niveles permitidos los hoteles solicitan un permiso especial que se les otorga si cumplen con estrictas medidas sanitarias, incluida la presentación de cuadros de vacunación completos por parte de sus trabajadores o en su defecto pruebas negativas de Covid-19 cada 72 horas.

