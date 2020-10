La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que analiza la extinción de los fondos y fideicomisos locales, sobre todo aquellos que ya no se utilizan, “porque representan gastos extra”.

En conferencia de prensa, detalló que desde el inicio de su administración comenzaron la revisión de los fideicomisos para saber cuáles tenían una función adecuada, pero por la pandemia de Covid-19 este proceso de análisis se ha acelerado.

“Desde que entramos, estamos haciendo una revisión de distintos fideicomisos o fondos que tiene la ciudad, hay algunos fondos que en efecto no tienen ingresos o no se utilizan y que están en proceso de extinción desde hace muchos años (...) Entonces, en esa revisión estamos analizando cuáles funcionan y cuáles no. Cuando el actual presidente (Andrés Manuel López Obrador) fue jefe de Gobierno, se cerraron muchos fideicomisos que no tenían una utilización adecuada o que servían para tener guardados de dinero”, reiteró.

Sin revelar con cuántos fideicomisos activos cuenta la capital del país o el número de los que están en proceso de extinción, Sheinbaum Pardo descartó que la urbe cuente con el mismo número que hay a nivel nacional, que ascienden a 109.

“La ciudad no está en la circunstancia en la que estaba el gobierno federal, que tenía cientos y cientos de fideicomisos que muchos, pues no eran muy transparentes, sino estamos en otra condición, pero es importante hacer la revisión, particularmente de aquellos que no se usan”, refirió.

Sobre la importancia de quitar los que no se utilizan, reiteró que se debe a que cuando los fideicomisos no tienen recursos hay que pagarle al banco por su administración.

“Es importante que esos fideicomisos que no se utilizan se extingan, porque si no representan un gasto público (...) Los fideicomisos siempre tienen un gasto de administración que cobran los bancos, tienen siempre un fideicomitente y fiduciario, la fiduciaria a veces son bancos de desarrollo, la Banca de Desarrollo. Nafinsa o Banobras, por ejemplo, pueden tener fideicomisos en donde ellos son fiduciarios y cobran un gasto por administración”, ahondó.

Justificación

La mandataria justificó la propuesta de eliminar el Fondo de Prevención de Desastres de la capital, descartando que éste sea el de Desastres Naturales (Fonden).

“No es el Fonden, no es en donde había los 6,000 millones de pesos, sino es un fondo que desde hace ya muchos años no se utilizaba; entonces, la Secretaría de Finanzas pidió su extinción”, expuso.

