Jalisco amenaza con abandonar el pacto fiscal

Guadalajara, Jal. Tras respaldar la demanda que hicieron el pasado miércoles representantes del sector empresarial del estado para que el gobierno federal convoque de inmediato a una Convención Nacional Hacendaria para revisar el pacto fiscal, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, advirtió que, de no hacerlo, Jalisco podría abandonar dicho pacto.

“Sobre el tema del pacto fiscal, lo que yo puedo adelantar es que ya somos muchos los estados que ya nos cansamos de los abusos de la Federación, muchos”, enfatizó Alfaro Ramírez, al secundar la postura del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.

“Nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos y de ser parte de una República, pero ya basta de abusos. Nosotros compartimos la idea de que, o se revisa el pacto fiscal, o lo que va a generar este país es una realidad en la cual los estados que estamos aportándole más a la economía, tendremos que tomar una decisión en ese sentido”, advirtió.

El pasado miércoles, representantes del sector productivo local denunciaron que Jalisco aporta casi 7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y, a cambio, recibe menos de 2% de todo lo que se ejerce del presupuesto nacional y 5.6% del total de todas las aportaciones y participaciones de los estados.

Al respecto, el gobernador Enrique Alfaro afirmó que “el planteamiento que hicieron los empresarios de Jalisco tiene todo el respaldo y toda la solidaridad del gobierno del estado; los empresarios están planteando una ruta correcta que compartimos”.

Insistió en que la postura del gobierno estatal es a favor de que se revise el pacto fiscal, pero si no hay voluntad de hacerlo por parte de la Federación, “pues ya estuvo bueno del maltrato que se nos da a los estados que estamos produciendo, que estamos generando riqueza, empleos, trabajo y oportunidades para la gente”.

Añadió que existe la ruta legal para que el estado pueda salir de ese acuerdo.

Rescate económico

En un nuevo mensaje a través de sus redes sociales, el gobernador de Jalisco insistió en que sin un apoyo de rescate económico desde la Federación cualquier esfuerzo local será insuficiente.

“No pedimos dádivas, pedimos un trato justo para un estado que le aporta mucho a la economía nacional. Hoy que lo necesitamos, la Federación no puede regatearnos apoyos para que nuestras empresas mantengan su capacidad de seguir operando”, puntualizó el mandatario jalisciense. (Con información de Patricia Romo)

Distribuciones justas, necesarias: Jaime Rodríguez

Monterrey, NL. Durante la cuarta Reunión Interestatal Noreste Covid-19, los gobernadores del noreste descartaron salir del pacto fiscal, aunque consideraron que se debe modificar porque es injusto con entidades que le aportan alrededor de 26% al Producto Interno Bruto (PIB).

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, expuso que no se trata de abandonar el pacto, “es modificarlo, eso se lo hemos dicho al presidente (de la República) desde que llegó al gobierno, y lo seguiremos insistiendo. El pacto fiscal es injusto para los estados que producimos mucho más, es justo para los estados que no producen, eso hace que los gobiernos o quienes viven en esas regiones no tengan la visión de productividad del norte”.

“Los tres (gobernadores de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León) lo hemos dicho en diferentes foros, pero no queremos llegar a un tema de aprovechamiento político, sería un error grave de nuestra parte”, expresó.

Consideró que se tendrá que hacer lo necesario para que se modifique el pacto fiscal y todos los actores políticos deberán ponerse de acuerdo, “porque es para el bien de México, de los ciudadanos que aportan y que pagan impuestos y para aquellos que no están en una zona productiva”.

“Tiene que haber condiciones diferentes, es muy viejo el pacto fiscal y está feneciendo y tenemos que ayudarle al bien morir, podría decirse, y generar un nuevo pacto fiscal, pero eso nos distraería de la condición actual que tenemos; ahorita nuestra capacidad está dedicada al tema de detener al virus. A nosotros tres no nos toca, a lo mejor tienen una opinión diferente, quiero decirlo a título personal”, puntualizó Jaime Rodríguez.

Reiteró que Nuevo León es un estado que produce, “que paga muchos impuestos y es injusto lo que hace el centro, aportamos 26%, y recibimos migajas, con ello hemos sabido sacar adelante la región y se debe a los empresarios, la gente cree que los empresarios son el Grupo de los Diez y no, son el taquero, el pequeño proveedor, el consumidor, quienes pagan el IVA y el ISPT, es injusto, estaremos empujando en su momento”.

En tanto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, agregó que podría darse una recesión, “en consecuencia, tenemos que ser sumamente prudentes con los recursos que tenemos”. (Con información de Lourdes Flores)

Hoteleros solicitan a la Federación programa financiero

Cancún, QR. La Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur) lamentó la falta de apoyos contundentes e inmediatos por parte del gobierno federal para rescatar al sector turístico de los efectos de la actual contingencia sanitaria por el Covid-19, lo que podría llevar al Caribe mexicano a una grave recesión económica y problemas de seguridad.

El gremio hotelero ha acatado las medidas sanitarias impuestas por el gobierno mexicano, pero “las autoridades federales no han actuado en conformidad con el sacrificio que han realizado los hoteleros y empresarios al verse obligados a cerrar sus fuentes de ingresos y empleos”, expuso Alberto Solís Martínez, presidente de la Acotur.

“El plan económico fue decepcionante y los supuestos apoyos fiscales ofrecidos por el gobierno federal recientemente son claramente insuficientes para paliar la complicada situación que enfrenta el sector productivo. No se han puesto a pensar que si no apoyan a las empresas no se podrán mantener los empleos. No sabemos por cuánto tiempo más podremos hacerlo”, agregó.

Hay un firme compromiso de la plantilla hotelera asociada a la Acotur de cuidar al personal y mantener una posición flexible con los clientes para reprogramar las visitas al destino lo más pronto posible; sin embargo, hay mucha incertidumbre sobre el tiempo que se prolongará la caída en el turismo mundial, dijo.

Solís Martínez recordó que como parte del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe enviaron una solicitud al presidente Andrés Manuel López Obrador para hacerle peticiones concretas que permitieran enfrentar la contingencia sanitaria y financiera.

Peticiones

En dicha misiva se señala que el sector empresarial en Quintana Roo padece una situación complicada en esta fase 2 del protocolo sanitario, la cual se complicará al ingresarse a la fase 3, “donde será prácticamente imposible mantener la sostenibilidad de miles de familias” debido los recursos limitados y ventas nulas, lo que pudiera generar en un incremento en actos delictivos e inseguridad en el estado.

Se incluyeron además requerimientos fiscales. “Lo que nosotros pedíamos es una prórroga para la presentación de la declaración anual 2019 del Impuesto sobre la Renta de persona moral hasta el 31 de mayo y de persona física hasta el 30 de junio del presente año. El diferimiento en la presentación de los pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado de los meses de marzo, abril y mayo del 2020 hasta los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020, respectivamente”.

“La suspensión de actos de fiscalización, requerimientos y cartas invitación de contribuciones federales por los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2020, así como la suspensión de los plazos en materia de facultades de comprobación fiscal, medios de defensa fiscal y administrativo hasta el 30 de junio del 2020”, recordó.

“El diferimiento en el pago de las cuotas obrero patronales del seguro social mensuales de los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2020 hasta los meses de octubre, noviembre y diciembre, respectivamente, el diferimiento en el pago de las cuotas obrero patronales del Infonavit de los bimestres de marzo-abril y mayo del 2020 hasta los meses de octubre y diciembre del 2020, respectivamente”, expuso el hotelero. (Con información de Jesús Vázquez)

Ocupación de 3.8% en Cancún

Suman 38,000 habitaciones cerradas en QR

Cancún, QR. Cancún y municipios conurbados se acercan ya a 40,000 habitaciones cerradas. La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres informa que son 125 los hoteles que han cerrado.

En total son 38,070 habitaciones cerradas, con una ocupación de 3.8% en Cancún, 5.6% en Puerto Morelos y 1.6% en Isla Mujeres, de un aproximado de 50,000 cuartos entre los tres municipios.

Además, el Aeropuerto Internacional de Cancún reportó en Semana Santa 68 operaciones aéreas, de las cuales sólo seis son internacionales.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dio a conocer que se han perdido más de 3.5 millones de asientos de avión hacia Cancún desde el inicio de la crisis sanitaria por el Covid-19.

Aseguró que la terminal aérea de Cancún está prácticamente cerrada, pues están ya llegando un mínimo de vuelos internacionales que sólo tienen como objetivo recoger a los cada vez menos turistas internacionales que aún quedan en el destino.

Ante la magnitud de la crisis económica derivada de las medidas restrictivas para impedir el contagio del Covid-19, el mandatario anticipó que la recuperación económica en materia turística podría iniciar hasta el cuatro trimestre del presente año.

Por su parte, Grupo Aeroportuario del Sureste informó que ha descendido 80% el tráfico aéreo en la terminal de Cancún, ante lo cual concentró desde el pasado sábado todas sus operaciones diarias en la Terminal 4.

