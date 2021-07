Querétaro, Qro. Como consecuencia del alza que han tenido los costos de producción en el sector agropecuario, ganaderos locales plantean hacer un estudio de costos con la finalidad de proponer esquemas de venta que impliquen mejorar las ganancias de los productores.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Alejandro Ugalde Tinoco, explicó que aunque los precios de los productos están relacionados en gran medida con la demanda y oferta, es necesario que junto con instancias gubernamentales se haga un análisis de los costos de producción y crear estrategias para mejorar las utilidades.

El precio del maíz, expuso, sigue presionando los procesos productivos debido a que es la principal materia prima para los porcicultores y avicultores, pues dependen 100% del grano y de la pasta de soya.

Explicó que mientras en agosto la tonelada de maíz rondaba en 4,300 pesos, este año ha llegado hasta 8,000 pesos por tonelada. Por tanto, esta iniciativa será planteada a la nueva administración estatal, que iniciará funciones el próximo 1 de octubre.

“Tuvimos incrementos de materias primas, el mundo está cada vez más globalizado (…) Con el nuevo gobierno hay que hacer un análisis de costeo, hay que decir cuánto está costándole al productor producir y en cuánto se esté vendiendo. El ejemplo claro es la leche que hoy se paga en menos de 8 pesos y nosotros que lo consumimos en cualquier departamento o tienda nos lo llegan a dar entre 21 y 24 pesos”, apuntó.

La carne de cerdo ha sido una de las más afectadas, pues actualmente el kilo de esta carne se comercializa entre 130 y 135 pesos, mientras que un año atrás rondaba entre 90 y 100 pesos por kilo.

El presidente de la UGRQ pugnó porque se creen políticas públicas que permitan fijar pagos más justos para los productores, debido a que en ciertos giros las utilidades son mínimas frente a los costos de producción.

“¿Por qué no hacen las mismas políticas como en países primermundistas? Que a como se está vendiendo en anaquel, 50% es para el productor y esto cambiaría o que mejor que los consumidores no nos vean mermados en los costos, es decir, ¿por qué no bajan el precio al consumidor? Se tendrá que hacer un análisis. Sabemos que son precios nacionales oferta y demanda, pero creo que la gente, el consumidor final, tiene que saber la justicia de lo que le está pasando hoy al productor”, refirió.

Antecedentes

De enero a mayo, el volumen de carne en canal de porcino reportó un alza de 4.3% en relación con el mismo periodo del año previo, detalla el Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

La producción de bovino también incrementó 4.3%, la de caprino aumentó 6.3%, la de ovino repuntó 0.7%, en contraste, la producción de ave –que significa 84.7% de la producción de carne en canal– decreció 1.1% en relación con el año anterior.

