La creación de una zona franca en la frontera norte, propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, “de entrada será un gran aliento que hasta ahora los estados fronterizos no habían tenido en su relación con la Federación y va a generar oportunidades para abrir nuevas actividades económicas, pero esa propuesta debe ser acompañada por un rediseño integral de desarrollo regional en el que los gobiernos estatales tendrán que ser coadyuvantes”, sostiene Jaime Martínez Veloz.

En una charla para El Economista, el arquitecto Martínez Veloz, exdirector de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, dos veces candidato a presidente municipal de Tijuana y diputado federal en las legislaturas LVI y LVIII habla de la vocación industrial y económica de Baja California, del impulso a un programa de ciudades intermedias y del impacto de la migración en la franja fronteriza, justo cuando una caravana de más de 7,000 migrantes, en su mayoría hondureños, transitan por el país rumbo a Estados Unidos. “El siglo XXI será el siglo de las migraciones”, asegura.

—¿Cómo impactará en la frontera la disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la creación de una zona franca?

Primero que nada, creo que va generar oportunidades para incorporar nuevas actividades industriales en la frontera, nuevas actividades económicas. Es una bocanada de aire fresco. Pero esto te lleva a impulsar un desarrollo integral en toda la franja fronteriza. Exige una reconfiguración del desarrollo urbano.

Andrés Manuel López Obrador le envió una carta a Donald Trump donde le propone una estrategia conjunta de desarrollo integral para la frontera, a partir de un diagnóstico de la realidad que él hace y formula una propuesta de gran calado que le generó una respuesta muy positiva: ganó en todos los estados fronterizos.

—¿En qué consiste esta reconfiguración?

Forzosamente tendremos que revisar los patrones de crecimiento de las ciudades y formular una propuesta de desarrollo regional que evite el colapso de las ciudades actuales. Por ejemplo, en Baja California los núcleos urbanos alrededor de Mexicali y Tijuana, particularmente, tendrán que ser acompañados de un desarrollo regional donde se prevea el desarrollo de ciudades intermedias, con servicios, vialidades e infraestructura para que puedan servir como amortiguadores y evitar el colapso que actualmente padecen las ciudades grandes.

Y por otra parte, debemos crear un mecanismo de planeación que permita darle viabilidad a las nuevas inversiones en la zona, pero a través de un desarrollo regional planificado.

—¿Cuál es el horizonte en material industrial en Baja California?

Creo que debemos apostarle a que este espacio de respiro permita construir un modelo de desarrollo con nuestras propias capacidades productivas. La industria maquiladora ha jugado un papel importante en la economía y el desarrollo de Baja California, pero no podemos apostarle a ser siempre un estado maquilador. Debemos ser un estado que produzca sus propias patentes, que genere su propia industria y que permita la creación de un desarrollo propio, donde el intercambio comercial con el norte y con oriente siga siendo una de las características, pero no el factor fundamental para el desarrollo. Si no logramos eso no estaremos construyendo un futuro sólido para Baja California.

Tenemos que diseñar los planes y programas de estudios de las universidades no en función de lo que requiere la industria maquiladora, sin menosprecio de esto, sino de lo que requiere el nuevo desarrollo del estado, potenciador de la industria, del cuidado del medio ambiente, de los derechos humanos.

—¿Tiene identificadas las áreas económicas potenciales?

Claro, por ejemplo, en materia pesquera, cada día pescamos menos. Yo estoy convencido de que podemos ser una potencia en acuacultura y maricultura. Ahí están las condiciones para producir el mejor abulón del mundo. Hace 30 años pescábamos 3,000 toneladas, ahora pescamos 300 toneladas. Tenemos que revisar en el valle de Mexicali el patrón de cultivos, para producir alimentos más rentables y que tengan mayor valor de mercado y con nuevas técnicas agrícolas.

Tenemos que darle mayor impulso a la industria vitivinícola, a la actividad turística, el turismo médico está creciendo, hay gran cantidad de especialistas que ofrecen servicios de calidad y más baratos que en Estados Unidos y la gente está viniendo a atenderse aquí.

La actividad minera tiene que crecer, hay una vocación minera importante en el estado, pero no con el modelo actual. Queremos que las empresas canadienses sigan invirtiendo y sigan trabajando, pero con los mismos estándares con que lo hacen en su país. Con respeto al medio ambiente, a los derechos laborales, pagando los impuestos que tienen que pagar y contribuyendo al desarrollo de la región. Allá (en Canadá) las empresas mineras pagan un impuesto federal y un impuesto estatal; aquí todo el impuesto se va a la Federación y encima les regresamos el ISR.

—¿Cómo ve usted el fenómeno migratorio, en concreto, cómo están leyendo desde Baja California el inminente arribo de la caravana migrante?

El fenómeno migratorio tiene muchas aristas y reclama un nuevo diseño institucional. Frente a la emergencia, en el caso de los hondureños, pienso que el gobierno mexicano debe facilitar el tránsito de la caravana. No es un problema que no pueda enfrentarse en este momento. Por supuesto que es un problema que habla de la ausencia de una estrategia integral para atender este fenómeno; sin embargo, ya con la crisis presente estoy convencido de que tenemos la capacidad para encararla, para conducirla y que no tenga un desenlace violento o lamentable.

No hay que olvidar que Honduras es uno de los países más pobres y más violentos, con uno de los índices más altos de mortalidad en América Latina, producto de las condiciones de desigualdad y el enrarecimiento político que se ha generado, con el respaldo, la complicidad u omisión de los gobiernos de Estados Unidos y México. Creo que hay una cuota de responsabilidad que no queremos reconocer.

—¿Qué solución avizora?

Aquí en San Quintín hay demanda de mano de obra, más 4,000 puestos vacantes en los campos agrícolas, producto de ese doble discurso de Estados Unidos, que no quiere migrantes, pero cada año les otorga visas de trabajo a un número importante de jornaleros que ya están capacitados y han desarrollado habilidades.

Por otro lado, una gran cantidad de empresas maquiladoras en Baja California han planteado que pueden ofrecer empleo a las personas que vienen. No nos asusta. Ya hemos tenido otras oleadas de migrantes. La reciente llegada de haitianos significó la adquisición de extraordinarios trabajadores en la industria de la construcción y ya están incorporados a nuestra sociedad.

A mediano plazo, creo que necesitamos una estrategia para atender a los compatriotas que vienen del sur y se quedan en la frontera o emigran a Estados Unidos y a los migrantes de América Latina que transitan por nuestro territorio y que muchos permanecen con nosotros. A esto puede contribuir también el modelo de ciudades intermedias que necesitamos impulsar.

El siglo XXI será el siglo de las migraciones, por eso hemos elaborado y estamos impulsando una iniciativa de ley desde el Centro de Estudios y Proyectos de la Frontera Norte Heberto Castillo, junto con un grupo de organizaciones civiles, donde proponemos la creación de la figura de un ombudsman del migrante, que permita atender esta problemática con mayor integralidad.

Por otro lado, esto nos plantea como país un cambio de política hacia América Latina. México, puede y debe jugar el papel que jugó históricamente en su relación con América Latina, para construir acuerdos que nos permitan establecer mecanismos de cooperación; primero al interior de nuestros países tratando de fortalecer nuestros desarrollos nacionales, donde Estados Unidos juegue un papel de socio o de coadyuvante, pero con una relación de mayor equidad y de ganancia todos los pueblos.

México debe recuperar ese papel y dejar de ser esquirol. No va ser fácil porque la confianza se perdió, se erosionó de una manera lamentable con América Latina, pero yo creo que Marcelo Ebrard (propuesto como el próximo secretario de Relaciones Exteriores) tiene el perfil para conseguirlo.

Automatizan sus procesos de producción

Empresas en Tijuana se suman a Industria 4.0

Tijuana, BC. Las empresas en Tijuana apuestan por convertir sus procesos de producción en trabajos automatizados con ayuda de la tecnología, conocidos como Industria 4.0, en vez de continuar con el modelo tradicional que depende del capital humano.

La última empresa que comenzó con su etapa de transición fue Pacific Electric de Schneider Electric, una firma con más de 140 plantas en el mundo, que suman alrededor 150,000 empleados, que en el caso de Tijuana se traduce en más de 2,000 trabajadores que fabrican interruptores termomagnéticos y electrónicos.

La gerente de la compañía, Hilda Huesca Barnetche, explicó que han automatizado algunos de los procesos, logrando resultados en la operación y la calidad de los productos, con un ahorro en el tiempo de producción.

Refirió que la tecnología utilizada en la nueva línea de producción beneficiará el desarrollo de prótesis diseñadas para atletas paralímpicos y para las diferentes aplicaciones médicas, pero que además significa un avance en materia de biomédica, ya que ahora trabajará con un proceso de producción automático.

“Se trata de un avance, ya que es un proceso muy especializado y que por lo tanto no existe en el resto del país, de ahí que resultará de gran interés para la comunidad médica que busca la innovación contar con empresas en Tijuana que puedan ofrecer dicha tecnología”, indicó.

De acuerdo con el Clúster de Tecnologías de la Información en Baja California, en el estado hay un ecosistema de aproximadamente 300 empresas, de las que 105 forman parte del organismo empresarial —entre compañías, consultores, trabajadores independientes, instituciones académicas y organismos de impulso—, de éstas, 15% (en el caso de las empresas) ha transitado hacia la automatización.

El presidente del clúster, Julio Velarde, dijo que en los procesos de las plantas los cambios se reflejan en, por ejemplo, la agilización de cadenas de suministro, transporte y exportación de mercancías, que en el caso de esta industria ha colocado a Baja California dentro de los primeros cinco lugares a nivel nacional, y en desarrollo tecnológico, que anualmente genera 750 millones de dólares para la entidad.

“Eficiencia y transparencia son unos de los beneficios para las compañías como parte de los procesos de automatización, que en el caso de la entidad es importantísimo por la ubicación geográfica de la zona fronteriza de México con Estados Unidos, por eso debe mantenerse a la vanguardia del desarrollo tecnológico”, advirtió.

Con fuerza

En otro tema, la cantidad de turistas que llegan a Baja California por servicios médicos alcanzó el triple de la cifra que mantenían hace cinco años, con un número actual que llega a 2.4 millones de pacientes por año.

En el 2014 eran 800,000 visitantes, para el 2015 ya eran más de 1 millón; el siguiente año se llegó a 1. 5 millones. En este 2018 se estima cerrar en casi 3 millones.

El secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, Bernabé Esquer Peraza, mencionó que el crecimiento en el flujo de turistas que llegan a la frontera por servicios médicos ha obligado al municipio y a las propicias empresas del sector a planear y analizar proyectos para el desarrollo de infraestructura que resuelvan la exigencia de los usuarios.

Uno de los proyectos es incrementar los carriles exclusivos para el turismo de salud que fueron habilitados en la garita internacional, los cuales dan preferencia a los pacientes y significan hacer menos tiempo de espera para cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos, una vez que los pacientes regresan a su país. (Con información de Gabriela Martínez)

