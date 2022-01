Cancún, QR. El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, confirmó durante conferencia de prensa en Cancún, que se encuentran en fase de reestructura al interior de la dependencia, pues aseguró que no tenía caso mantener la plantilla que se contrató con su antecesor Rogelio Jiménez Pons, ya que con su llegada inicia una etapa de mayor dinamismo en las obras del Tren Maya, con el objetivo de concluir la totalidad del circuito ferroviario ya no a finales del 2023, sino en julio de dicho año.

“Se tenía una estructura que era la que supervisaba y daba seguimiento a la obra, ahorita hubo un cambio en el proyecto, ya no tiene razón de ser tener esa estructura porque la obra ya está a cargo de la empresa”, dijo el funcionario.

Añadió que sólo trabajarán a partir de esta nueva etapa únicamente con el personal necesario.

Sobre una presunta duplicidad de puestos al interior de Fonatur, dijo que “ya posteriormente daremos a conocer cómo estamos recibiendo, pero a la vez estamos viendo que no se detenga nada. Todo lo que ya está comprometido, vamos avanzando y ya posteriormente veremos cómo está la estructura, cómo se operaba, pero el encargo del presidente es concluir este proyecto”.

Precisó que también hubo funcionarios que se fueron con el anterior director Jiménez Pons. “Los que se fueron a la subsecretaría (de Comunicaciones y Transportes) ellos presentaron su renuncia y ya”.

May Rodríguez expuso que desconoce cuánto personal ha salido de Fonatur, pero hasta el momento se sabe que cada tramo del Tren Maya contaba con un equipo territorial, liderado por un enlace territorial a cargo de los respectivos enlaces social, ambiental y de comunicación.

Trascendió que tras el cambio de director en la dependencia, se solicitó la renuncia de todos los enlaces territoriales y sus respectivos equipos.

En Quintana Roo, Mariano García y Lilia González estaban a cargo de los equipos de los tramos 5 y 6, que van de Cancún a Tulum y de Tulum a Bacalar.

De manera anónima, uno de los trabajadores a los que le solicitaron la renuncia relató que muchos de los cargos fueron ocupados por personal que antes laboraba en la Secretaría del Bienestar.

“Nos solicitaron que entregáramos la información y presentáramos nuestra renuncia”, indicó.

