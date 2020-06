Gobernadores y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, comprometieron coordinación para determinar un semáforo por estado, que será revisado semanalmente, para el regreso paulatino a la actividad económica y social.

Sin embargo, mandatarios estatales de oposición acusaron que la Federación pretende transferir a los estados la interpretación de ese semáforo, por lo que demandaron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de una videoconferencia privada, los Ejecutivos estatales, Sánchez Cordero, secretarios de Estado y funcionarios del gobierno federal, conversaron por tres horas y media sobre la mitigación del Covid-19, su impacto en la economía nacional y la estrategia de implementación de regreso a la actividad económica.

La secretaria de Gobernación dijo que la reunión tuvo el objetivo de “mantener la coordinación para las acciones de reactivación de las actividades económicas conforme a lo dispuesto en esta nueva normalidad en todo el territorio nacional”.

Argumentó que “la pandemia de Covid, ha traído la necesidad de restructurar todas las actividades cotidianas tanto de la ciudadanía como del gobierno, por lo que debemos trabajar en conjunto y coordinadamente, y llegar a acuerdos para que estas actividades económicas de las que depende el sustento de millones de mexicanos se reanuden lo antes posible”.

También participaron por videoconferencia todos los mandatarios del país encabezados por el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Carlos Mendoza Davis. Únicamente los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Yucatán, Mauricio Vila, enviaron a un representante.

El mandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, subió a sus redes sociales un video de su participación en el evento en el que demandó, frente a Sánchez Cordero, una reunión con el presidente López Obrador.

“No me gustaría reclamar nada, pero sí me molesta que la Federación no vea en nosotros lo que le hemos dicho siempre en estas reuniones: somos mexicanos también, como usted y el presidente, tenemos una representación popular igual que el presidente. Hemos pedido en innumerables veces hablar con el presidente, él conduce este país, y desde diciembre no nos convoca. (...) Ésa es la única posibilidad que existe para darle confianza a los ciudadanos que estamos coordinados”, ahondó.

“Pregúntele (pidió a la titular de la Segob), si se va a reunir con nosotros. Quedó de reunirse con nosotros. Y ustedes nos dicen que lo van a ver. Muere mucha gente en el país, muchos otros están en hospitales, miles de empresas en este país están esperando decisiones y millones de empleos también, trabajadores que quieren mantener a sus familias. En los estados estamos haciendo esfuerzos”, dijo.

En tanto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó que mediante la estrategia de la nueva normalidad y el semáforo por entidades, el gobierno federal “está trasladando a los estados la responsabilidad de decidir e imponer la restricción de actividades y medidas de control, según cada entidad interprete el alcance de la semaforización federal”.

Advirtió que “esta transferencia de responsabilidades que constitucionalmente corresponden al Gobierno de México, no cuenta con reglas, presupuesto y marco jurídico sanitario general y, por tanto, pone a las entidades en una situación irregular”.

Más voces

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y el Ejecutivo de Guerrero, Héctor Astudillo, se pronunciaron por reforzar la coordinación y que haya un equilibrio entre la salud y la economía. Cuitláhuac García, mandatario de Veracruz, indicó que “planteamos las consideraciones particulares de cada estado y conocimos los detalles de la estrategia del regreso según el semáforo epidemiológico”.

Mientras el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, manifestó que en la reunión virtual se dieron algunos reclamos relacionados a las partidas presupuestales, así como los fondos que no han llegado a las entidades.

Aseguró a medios locales que los mandatarios y las autoridades federales acordaron reunirse semanalmente para ver estos temas.

“Estamos reunidos los gobernadores con el gabinete económico y de salud, con el objetivo de ver avances, resultados, del Covid-19, cómo va a ir la semaforización estatal, en este caso para Zacatecas y los estados y ver cómo podemos avanzar en lo económico”, publicó en redes sociales.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, expuso que en la reunión se habló sobre la importancia de tener un trabajo bien coordinado, además de que los Ejecutivos estatales solicitaron a las autoridades federales unificar sus mensajes respecto a la pandemia “para evitar confusiones en la población”.

“Los gobiernos estatales seguimos viendo necesario que la estrategia federal esté acompañada de recursos y tener un mayor y mejor diálogo para ser parte de las decisiones que el Gobierno de México adopta, mismas que tienen implicaciones importantes en nuestras entidades”, aseveró.

Los cinco acuerdos

Tras el encuentro, la Secretaria de Gobernación difundió cinco acuerdos a los que llegaron la Federación y gobiernos estatales. Esos acuerdos implican que la Secretaría de Salud federal hará llegar por escrito a las entidades los indicadores que son utilizados para la construcción del semáforo Covid-19. Semanalmente esa dependencia enviará a los estados los indicadores de contagios por cada entidad, y éstos formularán comentarios y observaciones.

“Una vez alcanzado el consenso entre Federación y estados, se procederá a hacer público el semáforo Covid-19. La Federación emitirá una disposición de carácter general con los criterios que deben de aplicar los estados para la mitigación de la pandemia”, se lee en comunicado.

El quinto acuerdo es que las entidades de la Megalópolis (Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Estado de México, Morelos e Hidalgo) aceptaron utilizar un semáforo único.

En esta reunión también participaron la secretaria de Economía, Graciela Márquez; Jorge Carlos Alcocer, secretario de Salud; Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social; Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; Juan Antonio Ferrer, director general del Insabi; Zoé Robledo, director del IMSS, y Luis Antonio Ramírez, director del ISSSTE.

Acuerdos entre Federación y gobiernos estatales

1.- La Secretaría de Salud federal hará llegar por escrito a las entidades federativas los indicadores que son utilizados para la construcción del semáforo Covid-19.

2.- Semanalmente, la Secretaría de Salud enviará a los estados los valores observados en estos indicadores por cada entidad, quienes formularán los comentarios y observaciones correspondientes.

3.- Una vez alcanzado el consenso entre gobierno federal y estados, se procederá a hacer público el semáforo Covid-19.

4.- La Federación emitirá una disposición de carácter general con los criterios que deben de aplicar los estados para la mitigación de la pandemia.

5.- Las entidades de la Megalópolis aceptaron utilizar un semáforo único.

