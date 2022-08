Falta de liquidez impide a 40 constructoras poblanas retomar actividades

Puebla, Pue. A cuatro meses de terminar el año, alrededor de 40 empresas locales de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), que tiene 120 socios, no han podido retomar proyectos privados o no los han iniciado en la ciudad de Puebla por la falta de liquidez; se trata pequeñas plazas comerciales, edificios de departamentos y de oficinas.



Francisco Javier Tejeda Ortega, presidente local del organismo, calificó como preocupante la situación, sobre todo por los precios de los materiales que continúan al alza en el presente año, lo cual no es bueno porque la industria lleva dos años operando en números rojos.



Indicó que con la contingencia sanitaria se vieron obligados a detener proyectos, lo cual afectó la inversión y ésta se encareció 30% más por los materiales.



Comentó que algunos de esos empresarios han buscado créditos con los bancos, pero los tienen catalogados como de alto riesgo en este momento por la capacidad de pago, sobre todo a los que tienen proyectos privados.



El dirigente expuso que los planes se alteraron para la mayoría de las empresas al descapitalizarse por el paro de actividades durante cinco meses en el 2020, y todavía algunas tardaron otros tres meses en reactivarse, ya que pagaron a proveedores por material que no se usó y personal, aunado a que en el 2021 hubo escasez de obras públicas, tanto a nivel estatal como en los municipios.



Indicó que para este año esperaban una buena cantidad de licitaciones, las cuales ayudarían a mejorar las actividades para generar ingresos a los que ganen los proyectos y que a su vez hubiera la subcontratación de otras en trabajos más especializados, pero no ocurrió.



Tejeda Ortega comentó que la obra pública es fundamental para el sector, siempre y cuando haya la inclusión de la mayoría, ya que hubo empresarios que hasta vendieron maquinaria para subsistir, pero no les alcanzó para reactivarse en lo que va de la pandemia.

Empleos

Puntualizó que el primer confinamiento del 2020 por la pandemia trajo consecuencias graves, porque se perdieron 7,500 empleos en el sector, de los cuales solo 3,500 se recuperaron cuando hubo licitaciones del gobierno de Miguel Barbosa Huerta en el último trimestre de ese año, pero en el 2021 se volvieron a perder al no tener proyectos públicos suficientes, lo cual sigue ocurriendo en perjuicio del sector.



Destacó que la mano de obra es imprescindible, ya que 70% de un proyecto, cualquiera de obra pública o privada, requiere de personal para trabajos detallados que una maquinaria no puede hacer.



Reconoció que viven un panorama incierto en general, pero a las 40 empresas que continúan en stand by les preocupa el futuro, porque los proyectos al estar parados se van encareciendo.



Incluso, alertó, pueden correr la misma suerte de las 20 constructoras que quebraron por la pandemia al no tener liquidez para continuar y hasta tuvieron que rematar maquinaria para incursionar en otros giros.



